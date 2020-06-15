Большая палата Верховного Суда приняла решение по делу о взносах братьев Игоря и Григория Суркисов в "Приватбанке".

Согласно решению, Верховный Суд подтвердил законность обмена их депозитов на акции банка, в дальнейшем выкуплены государством.

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Так, Большая палата Верховного Суда частично удовлетворила кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ), Кабинета Министров и ПриватБанка (Киев), отменив решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов.

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