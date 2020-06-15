Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення щодо справи про внески братів Ігора та Григорія Суркісів у "Приватбанку".

Згідно з рішенням, Верховний Суд підтвердив законність обміну їхніх депозитів на акції банку, в подальшому викуплені державою.

До теми "Приватбанк" заявив про підробку документів у справі Суркісів на 250 мільйонів доларів

Так, Велика палата Верховного Суду частково задовольнила касаційну скаргу Національного банку України (НБУ), Кабінету Міністрів і ПриватБанку (Київ), скасувавши рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів.

Новина доповнюється