Справа Суркісів і "Приватбанку": Верховний Суд оголосив рішення на користь України
Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення щодо справи про внески братів Ігора та Григорія Суркісів у "Приватбанку".
Згідно з рішенням, Верховний Суд підтвердив законність обміну їхніх депозитів на акції банку, в подальшому викуплені державою.
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Так, Велика палата Верховного Суду частково задовольнила касаційну скаргу Національного банку України (НБУ), Кабінету Міністрів і ПриватБанку (Київ), скасувавши рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів.
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