Кабмін програв апеляцію щодо виплати "Приватбанком" родині Суркісів 250 мільйонів доларів
Київський апеляційний суд не задовільнив апеляцію Кабінету Міністрів у справі про виплату "Приватбанком" грошей братам Суркісам. Мовиться про 250 мільйонів доларів, які державний банк має виплатити офшорним компаніям, що належать родині Суркісів.
Що постановив суд
Київський апеляційний суду відхилив апеляційну скаргу Кабміну 10 червня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на юридичного радника "Приватбанку" Андрія Пожидаєва.
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Своїм рішення Київський апеляційний суд залишив постанову Печерського райсуду у силі.
Ми готуємося до подання касаційної скарги та розгляду цієї справи Верховним судом, оскільки у Верховного суду однозначна практика – рішення про забезпечення позову не може підміняти рішення спору по суті,
– пояснив Пожидаєв.
У чому полягає справа
- Брати Суркіси ще у 2014 році відкрили депозити на кіпрській "дочці" "Приватбанку". У 2017 році суд постановив виплатити гроші власникам, однак тоді це рішення не змогли втілити у життя.
- Все через те, що під час націоналізації "Приватбанку", НБУ визнав родину Суркісів пов'язаними з "Приватбанком" особами, а їхні багатомільярдні депозити у банку обміняв на акції. Згодом всі акції держава купила за 1 гривню під час націоналізації. Ця процедура називається bail-in.
- Саме цю процедуру наразі оскаржують у Верховному суді. 15 червня 2020 року Велика Палата Верховного суду продовжить розгляд справи за позовом родини Суркісів.