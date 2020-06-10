Київський апеляційний суд не задовільнив апеляцію Кабінету Міністрів у справі про виплату "Приватбанком" грошей братам Суркісам. Мовиться про 250 мільйонів доларів, які державний банк має виплатити офшорним компаніям, що належать родині Суркісів.

Що постановив суд

Київський апеляційний суду відхилив апеляційну скаргу Кабміну 10 червня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на юридичного радника "Приватбанку" Андрія Пожидаєва.

До теми "Приватбанк" заявив про підробку документів у справі Суркісів на 250 мільйонів доларів

Своїм рішення Київський апеляційний суд залишив постанову Печерського райсуду у силі.

Ми готуємося до подання касаційної скарги та розгляду цієї справи Верховним судом, оскільки у Верховного суду однозначна практика – рішення про забезпечення позову не може підміняти рішення спору по суті,

– пояснив Пожидаєв.

У чому полягає справа