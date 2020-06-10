Кабмин проиграл апелляцию по выплате "Приватбанком" семье Суркисов 250 миллионов долларов
Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию Кабинета Министров по делу о выплате "Приватбанком" денег братьям Суркисам. Речь идет о 250 миллионах долларов, которые государственный банк должен выплатить оффшорным компаниям, принадлежащим семье Суркисов.
Что постановил суд
Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Кабмина 10 июня. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на юридического советника "Приватбанка" Андрея Пожидаева.
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Своим решением Киевский апелляционный суд оставил постановление Печерского райсуда в силе.
Мы готовимся к подаче кассационной жалобы и рассмотрению этого дела Верховным судом, поскольку у Верховного суда однозначная практика – решение об обеспечении иска не может подменять решения спора по сути,
– пояснил Пожидаев.
В чем заключается дело
- Братья Суркисы еще в 2014 году открыли депозиты в кипрской "дочке" Приватбанка". В 2017 году суд постановил выплатить деньги владельцам, однако тогда это решение не смогли воплотить в жизнь.
- Все из-за того, что во время национализации "Приватбанка", НБУ признал семью Суркисов связанными с "Приватбанком" лицами, а их многомиллиардные депозиты в банке обменял на акции. Впоследствии все акции государство купило за 1 гривну во время национализации. Эта процедура называется bail-in.
- Именно эту процедуру сейчас оспаривают в Верховном суде. 15 июня 2020 года Большая Палата Верховного суда продолжит рассмотрение дела по иску семьи Суркисов.