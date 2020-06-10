Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию Кабинета Министров по делу о выплате "Приватбанком" денег братьям Суркисам. Речь идет о 250 миллионах долларов, которые государственный банк должен выплатить оффшорным компаниям, принадлежащим семье Суркисов.

Что постановил суд

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Кабмина 10 июня. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на юридического советника "Приватбанка" Андрея Пожидаева.

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Своим решением Киевский апелляционный суд оставил постановление Печерского райсуда в силе.

Мы готовимся к подаче кассационной жалобы и рассмотрению этого дела Верховным судом, поскольку у Верховного суда однозначная практика – решение об обеспечении иска не может подменять решения спора по сути,

– пояснил Пожидаев.

В чем заключается дело