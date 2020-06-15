Верховний суд України приступив до розгляду позову родини Суркісів проти "Приватбанку". Хочуть спростувати свій зв'язок з Ігорем Коломойським, аби повернути депозити, втрачені під час націоналізації "Приватбанку". Усі попередні інстанції прийняли рішення на користь олігархів і зобов'язали банк сплатити їм близько 250 мільйонів доларів. Крапку в історії має поставити Верховний суд.

Провадження і 40 томів справи тягнеться вже майже 4 роки. Родина Суркісів намагається відсудити свої втрачені депозити у "Приватбанку". Справу розглядають 17 суддів Верховного суду. Про це повідомили кореспонденти 24 каналу.

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Рішенням спецкомісії Нацбанку у 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами "Приватбанку". З родини Суркісів і їхніх компаній було стягнуто 7 мільярдів гривень – депозити примусово конвертували у акції банку.



Суркіси / Фото "Українська правда"

Пов'язаність родини Суркісів із колишнім власником "Приватбанку" Ігорем Коломойським підтверджується спільним володінням олігархами. На той момент акціями трьох медіа через кіпрську компанію Bolvik Ventures. У Верховному суді адвокати Суркісів називають доказ необґрунтованим.

Судова суперечка між держбанком і Суркісами йде напружено. В лютому Печерський суд зобов'язав державний "Приватбанк" повернути депозити офшорним компаніям братів – понад 250 мільйонів доларів. Апеляцію теж Суркіси виграли. Представники державної установи називають ці рішення незаконними.

У справі багато доказів, які підтверджують позицію державного банку. Зокрема, є висновки експертів в галузі права, як українського, так і кіпрського,

– повідомив адвокат "Приватбанку" Олег Лозовський.

Тим більше, відхрещування від цього представники держбанку називають нелогічним. Адже сам Ігор Суркіс визнав свій зв'язок з Коломойським у позові до п'ятого президента України Петра Порошенка і ексочільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої у Високий суд Англії та Уельсу.



Ігор Коломойський / Фото "Українська правда"

"Цей позов був обґрунтований тим, що нібито пан Ігор Коломойський уклав з паном Петром Порошенком договір про відчуження частки у “1+1”. Таким чином можна стверджувати, що пан Ігор Суркіс підтвердив позицію національного банку", – заявив адвокат АТ "Приватбанк" Олег Лозовський.

У ході останнього судового засідання, представники "Приватбанку" також клопотали про застосування у розгляді справи нового законодавства. Так званого "антиколомойського закону" про неповернення банків. Який, до речі, вже успішно використовують суди. Адвокати родини олігархів – проти. Стверджують, що "Приватбанк" затягує справу.

Сторона відповідачів максимально затягувала справу і після цього подає клопотання про закриття провадження. На нашу думку, це є прямою спробою порушити право доступу до правосуддя,

– розповів адвокат родини Суркісів Олег Слободян.

В Нацбанку називають фінал цієї справи найважливішим за останні 3 роки рішенням. Адже вердикт на користь Суркісів може "активувати" розгляд справи про скасування націоналізації "Приватбанку", поки що заморожений іншим судом, Шостим апеляційним.

"Це буде дуже чіткий сигнал нашим міжнародним партнерам, що ми отримали гроші МВФ, а зараз не плануємо виконувати взяті на себе зобов'язання. Це погіршить рівень довіри і буде впливати на перспективи залучення в Україну коштів на зовнішніх ринках", – пояснив Сергій Фурса.

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А ще створить прецедент для аналогічних позовів інших пов'язаних з Коломойським осіб. А тут вже йдеться про втрату не лише 1 мільярда гривень Суркісів, а ще близько 30 мільярдів.