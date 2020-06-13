Вперше в історії український суд застосував банківський закон, який у народі називають "антиколомойським". Мовиться про Господарський суд Києва, який 12 червня задовольнив клопотання "Приватбанку" та закрив провадження в обох справах.

Суд своїм рішенням визнав недійсними договори купівлі-продажу акцій банку. Про це повідомило видання НВ. Важливо Депутати оскаржили "антиколомойський" закон у Конституційному суді Деталі справи Суд розглянув позови ТОВ "Реватіс" і ТОВ "КС Груп". Представники цих компаній вимагали визнати договір 2014 року купівлі-продажу акцій "Приватбанку" недійсним. Під час засідання суд встановив, що спосіб захисту своїх прав, обраний позивачами, не відповідає вимогам статті Цивільно процесуального кодексу. Що передбачає "антиколомойський закон" Він був однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні. Закон називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

Сам олігарх закон називає не "антиколомойським", а антиукраїнським.

Закон передбачає, що власники та ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

Після першого читання до законопроєкту подали понад 16 тисяч поправок. Однак вже 13 травня Верховна Рада ухвалила документ у другому читанні, згодом документ підписав президент, а 23 травня закон набув чинності. Більше про те, як працює "антиколомойський закон" – читайте за посиланням.