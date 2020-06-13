Суд впервые применил норму "антиколомойского закона"
Впервые в истории украинский суд применил банковский закон, который в народе называют "антиколомойским". Речь идет о Хозяйственном суде Киева, который 12 июня удовлетворил ходатайство "Приватбанка" и закрыл производство по обоим делам.
Суд своим решением признал недействительными договоры купли-продажи акций банка. Об этом сообщило издание НВ.
Важно Депутаты обжаловали "антиколомойский" закон в Конституционном суде
Детали дела
Суд рассмотрел иски ООО "Реватис" и ООО "КС Груп". Представители этих компаний требовали признать договор 2014 года купли-продажи акций "Приватбанка" недействительным.
Во время заседания суд установил, что способ защиты своих прав, избранный истцами, не соответствует требованиям статьи Гражданско-процессуального кодекса.
Что предусматривает "антиколомойский закон"
- Он был одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине. Закон называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.
- Сам олигарх закон называет не "антиколомойским", а антиукраинским.
- Закон предусматривает, что владельцы и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
- После первого чтения к законопроекту подали более 16 тысяч поправок. Однако уже 13 мая Верховная Рада приняла документ во втором чтении, затем документ подписал президент, а 23 мая закон вступил в силу.