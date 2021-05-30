На Волині 46-річний ветеран АТО вкоротив собі віку

Сумна звістка надійшла з Волинської області. У селі Вітоніж пішов із життя учасник бойових дій та ветеран Антитерористичної операції.

У Рожищенській районній громадській організації "Рука допомоги" повідомили, що мовиться про Малоголовця Олексія. У повідомленні ГО у фейсбуці вказано, що чоловік вкоротив собі віку.

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Ветеран АТО пішов із життя на Волині

"Дуже боляче, що такі молоді хлопці не можуть справитися з емоціями, та ось так розв'язують свої проблеми", – мовиться у повідомленні Світлани Войтович на фейсбук-сторінці ГО "Рука домоги".

Ще більше боляче, що нікого не хвилює, як живуть і чим живуть наші захисники!!! Світла та вічна пам'ять!!! Спочивай з миром!!! Рідним та близьким – щирі співчуття,

– написала Войтович.

На місцевому сайті "Район.Рожище" зазначили, що 46-річний Олексій Малоголовець захищав Україну у 2014 році біля Лисичанська у Луганській області. Там також оприлюднили кілька подробиць трагічного інциденту:

Загиблого виявили у суботу, 29 травня, але, ймовірно, самогубство чоловік вчинив кілька днів раніше.

Тіло відправили на судово-медичну експертизу.

Триває слідство задля встановлення всіх обставин загибелі ветерана.

Попрощатися з Олексієм можна буде у селі Вітоніж 30 травня, похорон відбудеться о 14:00.

Зауважимо,– 37-річного уродженця села Пильгани Сергія Новака. У 2014, пише V24 , він воював під псевдо "Карбюратор" у складі батальйону територіальної оборони "Волинь".

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