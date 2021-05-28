Трагедія сталася близько 11:00 поблизу міста Дахаб. Під час заняття дайвінгом Гвоздь занурився під воду. Самостійно випливти він вже не зміг.

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На поверхню колишнього очільника СЗРУ підняли рятувальники. Чоловік був ще живий. Його госпіталізували до найближчого медзакладу.

Однак врятувати Гвоздя медики не змогли. Він надто довго перебував під водою та надто швидко виринув з глибини 40 метрів.

Нещодавно Гвоздь відсвяткував День народження

За декілька днів до смерті ексочільник СЗРУ відсвяткував свій День народження. На своїй сторінці у фейсбуці він подякував усім друзям за привітання і закликав їх мріяти.

"Що я виніс в свої 62, це те що періодично потрібно перезавантажуватися і тоді по іншому подивишся на багато речей. Не хочу більше моралізувати. Мрійте і мрії збуваються", – наголосив Гвоздь.

За даними ЗМІ, Гвоздь та його дружина відпочивали у готелі Jaz Dahabeya Dahab. Чоловік охоче ділився світлинами з відпустки у мережі.

Віктор Гвоздь: головне