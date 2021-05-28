Трагедия произошла около 11: 00 вблизи города Дахаб. Во время занятия дайвингом Гвоздь погрузился под воду. Самостоятельно выплыть он уже не смог.

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На поверхность бывшего главы СВРУ подняли спасатели. Мужчина был еще жив. Его госпитализировали в ближайшее медучреждение.

Однако спасти Гвоздя медики не смогли. Он слишком долго находился под водой и слишком быстро вынырнул с глубины 40 метров.

Недавно Гвоздь отпраздновал день рождения

За несколько дней до смерти экс0глава СВРУ отпраздновал свой день рождения. На своей странице в фейсбуке он поблагодарил всех друзей за поздравления и призвал их мечтать.

"Что я вынес в свои 62, это то, что периодически нужно перезагружаться и тогда по-другому посмотришь на многие вещи. Не хочу морализировать. Мечтайте и мечты сбываются", – подчеркнул Гвоздь.

По данным СМИ, Гвоздь и его жена отдыхали в отеле Jaz Dahabeya Dahab. Мужчина охотно делился фотографиями из отпуска в сети.

Виктор Гвоздь: главное