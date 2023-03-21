Невелике село, що стало щитом Києва, – Зеленський вшанував річницю звільнення Мощуна

На початку повномасштабного вторгнення окупанти з півночі намагалися захопити столицю України, дорогою загарбуючи менші населені пункти. Намагалися вони захопити й Мощун, з якого, зокрема, 21 березня 2022 року почалося звільнення українських земель.

У річницю важливої дати Президент України відвідав невелике село та взяв участь у церемонії вшанування пам’яті захисників України, які загинули під час оборони та звільнення від російських окупантів села Мощун на Київщині. На переконання Володимира Зеленського, битва за Мощун стала одним із переломних моментів в історії сучасної України.

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Один із поворотних моментів боротьби України

Він зазначив, що Мощун став невеликим селом, "яке стало місцем великої відваги, великого подвигу наших великих людей". Адже більш як два тижні поспіль у безупинних і важких боях захисники України стримували там ворожу навалу та знищували елітні підрозділи десантних військ та морської піхоти Росії.

Саме у Мощуні окупанти тричі намагалися здійснити переправу основних сил і прорватися на Київ. Однак українські бійці їм завадили і зрештою відтіснили ворога та змусили його відступити.

І все це при тому, що рік тому Україна не мала сучасних протиракетних систем чи танків. Лише єдність мільйонів українців та їхню готовність захищати свій дім і свою державу.

Невелике село біля Києва, що стало його великим щитом. … Втримавши Мощун, ми захистили столицю. Не впали. Вистояв Київ, а з ним – і вся Україна

– констатував Володимир Зеленський.

Як згадав президент, саме після переможної битви за Мощун було звільнено низку інших населених пунктів України, що заряджало на подальшу боротьбу.

Зеленський виступив з промовою у Мощуні та подякував захисникам: відео

Зеленський вшанував загиблих захисників

Під час церемонії Володимир Зеленський віддав шану загиблим захисникам України біля пам'ятного знака "Янголам перемоги". Усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять тих, хто зробив можливим визволення Київщини та інших українських територій ціною власного життя.

Також Президент України ознайомився з проєктом меморіального комплексу на місці боїв у селі Мощун, який має стати частиною меморіального маршруту "Битва за Київ".

Під час церемонії Зеленський висловив подяку захисникам і захисницям та всім, хто допоміг звільнити українські землі та вручив державні нагороди. Зокрема, він передав ордени "Золота Зірка":

Герою України майору Олександру Корнійчуку,

дружині загиблого майора В’ячеслава Ходаківського, який був удостоєний звання Героя України посмертно.

Президент також вручив ордени й медалі військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України.

Зеленський вшанував річницю звільнення Мощуна / Офіс Президента України