Вперше понад 100 тисяч: у Великій Британії рекордна добова захворюваність на COVID-19

За останню добу у Великій Британії зафіксували рекордну кількість випадків інфікування коронавірусом – 106 тисяч.

Рекордна добова захворюваність

Це вперше захворюваність перевищила 100 тисяч людей. До цього, найбільший добовий приріст реєстрували 17 грудня – тоді захворіли 93 045 людей.

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За даними уряду, вчора від ускладнень коронавірусу померли 140 людей, відтак загальна кількість жертв у Британії зросла до 147 573.

Прогнозують катастрофічну хвилю епідемії

Британські аналітики вважають, що у разі відсутності жорсткіших обмежень для протидії поширенню Омікрону, країну чекає сплеск захворюваності небачених масштабів.

Вчені представили моделювання, яке показало, що якщо негайно не запровадити жорсткіші обмеження, уже через місяць Велика Британія з населенням 67,2 мільйона може реєструвати від 600 тисяч до навіть 2 мільйонів хворих на COVID-19 щоденно.

За такого сценарію у лікарні може щоденно потрапляти 3 – 10 тисяч хворих, а кількість смертей становитиме від 600 до навіть 6 тисяч щоденно.

Попередньо у Лондоні оголосили надзвичайний стан через сплеск захворюваності, яку спричинив штам Омікрон.

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