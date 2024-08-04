Надсилання повістки поштою: коли вона вважається врученою

З 17 липня в Україні змінилися правила оповіщення під час мобілізації. Повістку військовозобов’язаному можуть видати як особисто в руки, так і надіслати поштою.

Якщо людина проігнорує повістку і не з'явиться за нею у вказані строки, її оштрафують.

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Коли повістка, надіслана поштою, вважається врученою

З 17 липня повістки можуть надсилати громадянам поштовим відправленням. Належним підтвердженням оповіщення в такий спосіб є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних.

: Повістка – це виклик до ТЦК з метою: взяття на військовий облік, проходження ВЛК для визначення придатності, уточнення персональних днах, призов на військову службу і подальше відправлення до місць її проходження.

До слова, якщо людина не явиться за повісткою, то їй загрожує штраф. За перше правопорушення з громадян стягнуть від 17 000 до 25 000 гривень, а з посадовців та юридичних осіб – від 34 000 до 59 500 гривень. Окрім цього, суд може обмежити право на керування транспортним засобом.

Після неотримання двох повісток ТЦК може звернутися в поліцію з проханням здійснити адміністративне затримання. Це означає, що дільничний працівник поліції має право приїхати за останньою відомою адресою, якщо людина там перебуває.