Чи можуть вручити повістку тим, хто має право на відстрочку: пояснення від адвоката
Джерело:ТСН
В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію через повномасштабну війну, яку почала Росія. Так, військовозобов'язані від 18 до 60 років можуть отримати повістки й бути мобілізовані.
Втім, деякі категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку. Адвокатка Марина Бекало пояснила, чи можуть вручати повістки таким категоріям людей.
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Чи законно вручати повістку тим, хто має право на відстрочку
Адвокатка наголосила, що усі без виключення військовозобов'язані мають дотримуватися правил військового обліку – як призовники, так і резервісти. Вона додала, що оновлювати дані у ТЦК необхідно, незалежно від того, чи підлягає призову військовозобов'язаний.
"Правду кажучи, більшість чоловіків призовного віку не дотримуються правил військового обліку, не поновлюють свої облікові дані в ТЦК та СП, в тому числі у разі зміни сімейного стану, місця проживання, зарахування на навчання або відрахування тощо. І ТЦК СП, який в свою чергу може і не знати про наявність права для відстрочки", – заявила адвокатка.
Вона пояснила, що спочатку військовозобов'язаний оновлює усі дані в ТЦК та СП. Після цього – його направляють на проходження військово-лікарської комісії. Коли будуть виконані перші 2 кроки, то ТЦК може розглянути питання щодо надання відстрочки, якщо для цього є підстави.
Відповідно для реалізації права на відстрочку, військовозобов'язаний має подати в ТЦК СП всі наявні в нього документи, які підтверджують право на відстрочку та бажано ще заяву про надання відстрочки. І в такому випадку чоловік не підлягатиме призову на військову службу під час мобілізації. А тому з боку ТЦК СП в такому випадку немає порушень профільного законодавства,
– пояснила адвокатка.
Хто має право на відстрочку
Згідно з чинним законодавством, право на відстрочку від мобілізації мають такі категорії військовозобов'язаних:
- працівники, які мають бронь за державними органами, підприємствами, установами чи організаціями;
- багатодітні батьки та батьки-одинаки;
- особи з інвалідністю I – III груп, а також особи, які є опікунами осіб з інвалідністю / недієздатних осіб;
- чоловіки та жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I – II груп або з важкою хворобою;
- особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, що наразі не досягли 18-річного віку;
- особи, які доглядають за ріднею з тяжкими хворобами/інвалідністю I – II груп, та які потребують постійного догляду;
- чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони;
- особи, які втратили (смерть / зникли безвісти) близьких родичів під час їхньої участі в АТО (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші).