Чи можуть вручити повістку тим, хто має право на відстрочку: пояснення від адвоката

В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію через повномасштабну війну, яку почала Росія. Так, військовозобов'язані від 18 до 60 років можуть отримати повістки й бути мобілізовані.

Втім, деякі категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку. Адвокатка Марина Бекало пояснила, чи можуть вручати повістки таким категоріям людей.

До теми Мобілізація в Україні: скільки вона ще триватиме та хто підлягає призову у 2024 році

Чи законно вручати повістку тим, хто має право на відстрочку

Адвокатка наголосила, що усі без виключення військовозобов'язані мають дотримуватися правил військового обліку – як призовники, так і резервісти. Вона додала, що оновлювати дані у ТЦК необхідно, незалежно від того, чи підлягає призову військовозобов'язаний.

"Правду кажучи, більшість чоловіків призовного віку не дотримуються правил військового обліку, не поновлюють свої облікові дані в ТЦК та СП, в тому числі у разі зміни сімейного стану, місця проживання, зарахування на навчання або відрахування тощо. І ТЦК СП, який в свою чергу може і не знати про наявність права для відстрочки", – заявила адвокатка.

Вона пояснила, що спочатку військовозобов'язаний оновлює усі дані в ТЦК та СП. Після цього – його направляють на проходження військово-лікарської комісії. Коли будуть виконані перші 2 кроки, то ТЦК може розглянути питання щодо надання відстрочки, якщо для цього є підстави.

Відповідно для реалізації права на відстрочку, військовозобов'язаний має подати в ТЦК СП всі наявні в нього документи, які підтверджують право на відстрочку та бажано ще заяву про надання відстрочки. І в такому випадку чоловік не підлягатиме призову на військову службу під час мобілізації. А тому з боку ТЦК СП в такому випадку немає порушень профільного законодавства,

– пояснила адвокатка.

Хто має право на відстрочку

Згідно з чинним законодавством, право на відстрочку від мобілізації мають такі категорії військовозобов'язаних: