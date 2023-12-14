Могут ли вручить повестку тем, кто имеет право на отсрочку: объяснение адвоката
Источник:ТСН
В Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала Россия. Так, военнообязанные от 18 до 60 лет могут получить повестки и быть мобилизированными.
Впрочем, некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку. Адвокат Марина Бекало объяснила, могут ли вручать повестки таким категориям людей.
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Законно ли вручать повестку тем, кто имеет право на отсрочку
Адвокат подчеркнула, что все без исключения военнообязанные должны соблюдать правила военного учета – как призывники, так и резервисты. Она добавила, что обновлять данные в ТЦК необходимо, независимо от того, подлежит ли призыву военнообязанный.
"Честно говоря, большинство мужчин призывного возраста не соблюдают правила военного учета, не возобновляют свои учетные данные в ТЦК и СП, в том числе в случае изменения семейного положения, места жительства, зачисления на обучение или отчисления и т.д. И ТЦК СП, который в свою очередь может и не знать о наличии права на отсрочку", – заявила адвокат.
Она пояснила, что сначала военнообязанный обновляет все данные в ТЦК и СП. После этого – его направляют на прохождение военно-врачебной комиссии. Когда будут выполнены первые 2 шага, ТЦК может рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки, если для этого есть основания.
Согласно реализации права на отсрочку, военнообязанный должен подать в ТЦК СП все имеющиеся у него документы, подтверждающие право на отсрочку и желательно еще заявление о предоставлении отсрочки. И в таком случае мужчина не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. А потому со стороны ТЦК СП в таком случае нет нарушений профильного законодательства,
– объяснила адвокат.
Кто имеет право на отсрочку
Согласно действующему законодательству, право на отсрочку от мобилизации имеют следующие категории военнообязанных:
- работники, имеющие бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями;
- многодетные родители и родители-одиночки;
- лица с инвалидностью I – III групп, а также лица, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью / недееспособных лиц;
- мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I – II групп или с тяжелой болезнью;
- лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста;
- лица, ухаживающие за родственниками с тяжелыми болезнями/инвалидностью I – II групп и нуждающиеся в постоянном уходе;
- мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне;
- лица, потерявшие (смерть / пропавшие без вести) близких родственников во время их участия в АТО (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).