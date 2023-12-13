Есть определенные правила проведения мобилизации в Украине. Законодательством предусмотрено, что мобилизацию и военное положение в Украине провозглашает президент.

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Сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине в 2024 году

В соответствии с законодательством, мобилизация и военное положение могут длиться до 90 дней. После чего их нужно продолжать по представлению президента Верховной Радой, принимающей закон о внедрении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней.

Мобилизационные планы, по которым проводится мобилизация, составляются высшим военно-политическим руководством и засекречены. Изменения в мобилизационные планы могут вносить по необходимости Генштаба для подготовки к оборонительным или наступательным операциям.

Общая мобилизация проводится одновременно по всей территории Украины и проводят ее территориальные центры комплектования и социальной поддержки по планам, получаемым после подтверждения потребностей Генштаба. Обеспечение проведения осуществляются местными органами самоуправления.

Всеобщая мобилизация уже продолжалась в Украине на такие периоды:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года;

с 18 августа 2023 года по 15 ноября 2023 года.

Справка! Всеобщая мобилизация в Украине продлена до 14 февраля 2024 года с 15 ноября 2023 года.

Кто подлежит призыву в 2024 году

Мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. Любого из них могут призвать, если у них нет оснований для отсрочки и пригодны к службе по состоянию здоровья. Что касается женщин в Украине, то они могут добровольно мобилизоваться, однако военное руководство подчеркивает, что мобилизация на них не распространяется.

Таким образом, в Украине мобилизуют следующие категории:

пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 60 лет, имеющие опыт службы;

пригодные и ограниченные мужчины от 27 до 60 лет без опыта службы;

снятые с военного учета мужчины от 18 до 60 лет, после взятия на учет, если ВВК сочтет их пригодными или ограниченно пригодными к военной службе, ведь снятие с военного учета не означает прекращения статуса военнообязанного;

исключены из военного учета мужчины от 18 до 60 лет, добровольно прошедшие ВВК высшей инстанции, признавшей их пригодными или ограниченно годными к службе и они не осуждены за тяжкое или особо тяжкое преступление;

лица с инвалидностью от 18 до 60 лет, если ВВК признает их пригодными или ограниченно пригодными к службе по собственному желанию и только по месту жительства;

военнообязанные от 18 до 60 лет, имеющие отсрочку и признанные пригодными и ограниченно пригодными – добровольно и в соответствии со статьей 23 Закона о мобилизационной подготовке.

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