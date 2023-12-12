Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил журналистам, что в Украине в ближайшее время ожидаются новые инициативы насчет мобилизации. Соответствующие предложения будут рассматриваться на следующей Ставке.

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Что рассказал Данилов

Секретарь СНБО заявил, что перемены в мобилизации обсуждали и на прошлых Ставках.

Мы сейчас запускаем новую программу, мы уже несколько раз на заседаниях Ставки этот вопрос обсуждали. Я думаю, что в ближайшее время будут новые инициативы, в том числе законодательные, по этому поводу,

– заявил он.

Речь идет о привлечении рекрутинговых компаний и "многих других вещах". Данилов не стал конкретизировать и давать окончательный ответ, потому что этот вопрос еще прорабатывается. По его словам, Владимир Зеленский дал указание, чтобы этот вопрос был окончательно подготовлен на следующей Ставке.

Журналисты также поинтересовались у Данилова, хватит ли Украине людей, чтобы дальше воевать против России.

Когда вы идете на войну, у вас постоянно не будет хватать трех вещей. У вас не будет хватать времени, у вас не будет хватать оружия, и у вас не будет хватать людей,

– ответил секретарь СНБО.

Он добавил, что именно поэтому искусство военных состоит в том, чтобы добиться победы, имея такую ситуацию.

Прошлые заявления Данилова о мобилизации