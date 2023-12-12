Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив журналістам, що в Україні найближчим часом очікуються нові ініціативи щодо мобілізації. Відповідні пропозиції розглядатимуть на наступній Ставці.

До теми Данілов заявив про можливість тотальної мобілізації у Росії: коли Путін піде на цей крок

Що розповів Данілов

Секретар РНБО заявив, що зміні в мобілізації обговорювали й на минулих Ставках.

Ми зараз запускаємо нову програму, ми вже декілька разів на засіданнях Ставки це питання проговорювали. Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу,

– заявив він.

Мовиться про залучення рекрутингових компаній та "багато інших речей". Данілов не став конкретизувати та давати остаточну відповідь, тому що це питання ще пропрацьовується. За його словами, Володимир Зеленський дав вказівку, щоб це питання було остаточно підготовлене на наступній Ставці.

Журналісти також поцікавилися в Данілова, чи вистачить Україні людей, щоб далі воювати проти Росії.

Коли ви йдете на війну, у вас постійно не буде вистачати трьох речей. У вас не буде вистачати часу, у вас не буде вистачати зброї, і у вас не буде вистачати людей,

– відповів секретар РНБО.

Він додав, що саме тому мистецтво військових полягає в тому, щоб досягти перемоги, маючи таку ситуацію.

Минулі заяви Данілова про мобілізацію