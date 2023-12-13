Юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал, какие ФЛП могут получить бронирование и почему некоторым военным запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность, пишет 24 Канал.

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Могут ли мобилизовать ФОПа

Физическое лицо-предпринимателя призывного возраста могут мобилизовать, как и других граждан Украины. Это предполагает закон о мобилизационной подготовке и мобилизации и постановление Кабмина №76.

Согласно документам, могут быть забронированы только те ФЛП, которые выполняют заказы в сфере обороны Украины. Чтобы получить бронь, они должны иметь договоры с государственными заказчиками и подтверждение их выполнения.

Все ли мобилизованные могут быть ФЛП

Юрист рассказал изданию "Обозреватель", что мобилизованный военнослужащий может оставаться физическим лицом-предпринимателем в большинстве случаев. Также военным можно регистрировать нового ФЛП. Исключение составляют только некоторые категории военнослужащих".

Вопрос лишь в том, разрешено ли будет фактически осуществлять предпринимательскую деятельность через этот ФЛП и получать за это деньги,

– заявил Ростислав Кравец.

По его словам, предпринимательской деятельностью запрещено заниматься тем мобилизованным, которые заняли руководящие должности в ВСУ или ином военном формировании.

В случае, если мобилизованный боец – не военное должностное лицо, то он может вести предпринимательскую деятельность в свободное время. Однако это не должно вредить интересам службы и исполнению возложенных на него воинских обязанностей.

Работа ФЛП во время военного положения