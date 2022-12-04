ФЛПы, призванные в ВСУ в связи с мобилизацией, на особый период или на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период, в случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности, объявления решения о проведении мобилизации и введении военного положения , на весь срок их военной службы освобождаются от уплаты ЕСВ с учетом положений п. 9 экз. 2 разд. VIII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", пишет 24 канал .

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Освобождаются ли мобилизованные ФЛП от уплаты ЕСВ

Отметим, что для такого увольнения основанием является заявление ФЛП и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве лица на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, которые подаются в контролирующий орган в течение 10 дней после демобилизации личности.

Если демобилизованный ФЛП находится на лечении или реабилитации в связи с исполнением обязанностей во время мобилизации, то заявление и копия военного билета или копия другого документа подаются в течение 10 дней после окончания его лечения (реабилитации).

Указанное увольнение применяется с первого дня мобилизации и в течение всего периода.

Что касается службы по контракту

В случае призыва на военную службу во время мобилизации или привлечения к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, или призыва на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период, ФЛПы освобождаются от исполнения обязанностей плательщика ЕСТЬ В.

Если они не являются работодателями, с первого календарного дня месяца призыва на военную службу во время мобилизации или призыва на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период плательщика до последнего календарного дня месяца, в котором плательщик был демобилизован или уволен с военной службы. , или завершено его лечение.

Обратите внимание! Положение п. 9 Экз. 2 части второй разд. VIII "Заключительные и переходные положения" Закона № 2464 не содержат норм об освобождении от уплаты единого взноса ФЛП, принятых на военную службу по контракту.

В случае, если ФЛП принял на военную службу по контракту, он не освобождается от уплаты ЕВ за себя.