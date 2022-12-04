ФОПи, призвані до ЗСУ у зв'язку з мобілізацією, на особливий період або на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та введення воєнного стану, на весь строк їх військової служби звільняються від сплати ЄСВ з урахуванням положень п. 9 прим. 2 розд. VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", пише 24 канал.

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Чи звільняються мобілізовані ФОП від сплати ЄСВ

Зазначимо, що для такого звільнення підставою є заява ФОП та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до контролюючого органу протягом 10 днів після демобілізації особи.

Якщо демобілізований ФОП перебуває на лікуванні чи реабілітації у зв'язку з виконанням обов'язків під час мобілізації, то заява і копія військового квитка або копія іншого документа подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

Зазначене звільнення застосовується з першого дня мобілізації та протягом усього особливого періоду.

Що стосується служби за контрактом

У разі призову на військову службу під час мобілізації або залучення до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, або призову на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, ФОПи звільняються від виконання обов’язків платника ЄВ.

Якщо вони не є роботодавцями, з першого календарного дня місяця призову на військову службу під час мобілізації або призову на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період платника до останнього календарного дня місяця, в якому платника було демобілізовано або звільнено з військової служби, або завершено його лікування.

Зверніть увагу! Положення п. 9 прим. 2 частини другої розд. VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 2464 не містять норми щодо звільнення від сплати єдиного внеску ФОП, прийнятих на військову службу за контрактом.

У випадку, якщо ФОПа прийняли на військову службу за контрактом, він не звільняється від сплати ЄВ за себе.