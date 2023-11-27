Как пояснили в Минэкономики, предложение о бронировании ФЛП и гиг-специалистов не поддержали в Минобороны и Генштабе ВСУ. Сейчас специалисты не могут получить отсрочку.

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Что говорят в Минэкономики

В июне директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко заявлял, что есть "определенные наработки" по поводу возможности, чтобы ФЛП и гиг-специалисты смогли получить бронирование от мобилизации. Однако пока никаких изменений в законодательстве нет.

Действующий закон предусматривает, что бронироваться могут только предприятия, учреждения и организации. Законом не предусмотрено бронирование ФЛП и гиг-контрактеров. В настоящее время государственными органами, отраслевыми объединениями, представителями бизнеса не высказано содержательных, сбалансированных и согласованных предложений по внесению изменений в статьи 23 – 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации",

– отметили в Минэкономики.

Заместитель министра экономики Игорь Фоменко в комментарии DOU отметил, что на сегодня Минобороны и Генштаб не поддерживали решений, которые позволили бы расширить категории военнообязанных, которые смогли бы получить бронирование.

"В то же время информируем, что с целью правовой оценки возможности применения норм этого закона к ФЛП, Минэкономики обратилось в Минюст", – сообщил Фоменко.

Кроме того, в Дия City также пояснили, что законодательные изменения по процедуре бронирования "пока не планируются", и получить отсрочку могут только те специалисты, которые официально оформлены согласно Кодексу законов о труде Украины.

Процедуру бронирования в IТ-отрасли хотят улучшить

Президент IT Ukraine Association и Managing / HR Operations Director Luxoft Елена Самборская подчеркнула, что в настоящее время продолжаются переговоры с правительством по улучшению процедуры бронирования специалистов в IТ-отрасли. Она пояснила, что сейчас такие специалисты могут получать отсрочку от мобилизации, однако процедура не учитывает специфику IT.

В настоящее время в Ассоциации стремятся донести, что важно учитывать и специфику.

Мы продолжаем консультацию с государством через нашу IТ-ассоциацию и работаем над этим вопросом. Оно сложно и очень неоднозначно, мы не можем сказать "хотим 100% или 80% хедкаунта забронировать". Это та история, которая нуждается в дополнительных консультациях на уровне профильного министерства, на уровне Генштаба. Поэтому мы продолжаем работу,

– заявила Самборская.

Она также сообщила, что в настоящее время в Украине около 362 тысяч айтишников, среди которых около 5 тысяч – служат на фронте, а 3,5 тысячи – забронировано.