Юрист і адвокат Ростислав Кравець розповів, які ФОПи можуть отримати бронювання та чому деяким військовим заборонено здійснювати підприємницьку діяльність, пише 24 Канал.

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Чи можуть мобілізувати ФОПа

Фізичну особу-підприємця призовного віку можуть мобілізувати, як і інших громадян України. Це передбачає закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і постанова Кабміну №76.

Згідно з документами, можуть бути заброньованими тільки ті ФОПи, які виконують замовлення у сфері оборони України. Для того, щоб отримати бронь, вони повинні мати договори з державними замовниками та підтвердження їхнього виконання.

Чи всі мобілізовані можуть бути ФОПами

Юрист розповів виданню "Обозреватель", що мобілізований військовослужбовець може залишатись фізичною особою-підприємцем у більшості випадків. Також військовим можна реєструвати нового ФОПа. Виняток становлять тільки деякі категорії військовослужбовців.

Питання лише в тому, чи дозволено буде фактично здійснювати підприємницьку діяльність через цей ФОП і отримувати за це гроші,

– заявив Ростислав Кравець.

За його словами, підприємницькою діяльністю заборонено займатись тим мобілізованим, які обійняли керівні посади в ЗСУ чи іншому військовому формуванні.

У випадку, якщо мобілізований боєць – не військова посадова особа, то він може вести підприємницьку діяльність у вільний час. Однак це не повинно шкодити інтересам служби та виконанню покладених на нього військових обов'язків.

Робота ФОПів під час воєнного стану