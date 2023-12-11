Так, у Польщі Управління з фінансового страхування повідомило, що підприємницьку діяльність, не пов’язану із сільським господарством, ведуть уже понад 46 тисяч іноземців, з яких майже 47% вказали українське громадянство.
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Лише рік тому українці становили третину іноземців-підприємців.
Де ще починають бізнес українці
Основними країнами, про відкриття бізнесу в яких повідомляли українці ДПС, були такі:
- Польща – 33 %;
- Велика Британія – 15 %;
- США – 13 %;
- Кіпр – 11 %;
- Естонія – 7 %;
- інші країни – 21 %.
Іноземні підприємці в Польщі
Так, у Польщі декларують підприємців із громадянством щонайменше 120 країн.
Найактивніші – з України: 21,6 тисячі платників внесків до ZUS вказали українське громадянство.
Іноземці як підприємці мають у ZUS ті самі права, що й громадяни Польщі, але й однакові обов’язки. Наприклад, при створенні приватного підприємця вони можуть скористатися пільгами у вигляді початкової допомоги та внесків на пільгових умовах,
— зазначив прессекретар ZUS в Опольському воєводстві Себастьян Щурек.
Хто ще активно відкриває бізнес у Польщі:
- на другому місці – білоруси — 9034 особи;
- на третьому місці – підприємці із в’єтнамським громадянством – 1154 заяви;
- підприємці із російським громадянством – 1030 особи;
- підприємці із німецьким громадянством – 918 заяви.