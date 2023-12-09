Як будуть зростати зарплати у 2024 році

Разом із показником мінімальної зарплати у наступному році будуть зростати і ринкові виплати, зауважила експертка з підбору персоналу під час розмови з 24 Каналом Олена Куцоконь.

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Олена Куцоконь Керівник відділу з підбіру персоналу у Smart Solutions За останні 6 місяців зарплати зросли в середньому на 10% в різних компаніях. Ця тенденція зберігатиметься й в наступному році. Прогнозується зростання ще на 15 – 20%. Це повʼязано насамперед з кадровим голодом і боротьбою бізнесів за кваліфікованих працівників.

Бізнес планує підвищувати зарплату

Європейська бізнес-асоціація провела дослідження, яке підтримало позитивні прогнози. Його результати свідчать, що наступного року 87% українських компаній підвищать зарплату працівникам та розширять штат.

За словами Олени Куцоконь, наразі нестача кадрів становить близько 30%. Через це бізнеси вдаються до різних стратегій утримання та залучення кадрів. Зокрема, пропонують не тільки фінансові, а й нематеріальні стимули, такі як навчання та розвиток працівників.

Окрім того, дефіцит спеціалістів спонукає підприємства передивлятися свої стратегії найму та залучати не тільки молодих працівників, але й фахівців передпенсійного віку. Це сприяє подоланню "ейджизму", адже роботодавці оцінюють кожного спеціаліста за його професійними навичками та потенціалом, а не за віком.

Що стосується найбільш затребуваних професій, то зараз роботодавці активно шукають бухгалтерів, менеджерів з продажів, продавців-консультантів, водіїв, лікарів, психологів, будівельників та SMM-спеціалістів.

Яка ситуація із зарплатами зараз

Олена Куцоконь проаналізувала, що в пʼятірку міст з найбільшою середньою зарплатнею входять:

Київ , де працівник отримує 17 – 18 тисяч гривень;

, де працівник отримує 17 – 18 тисяч гривень; Одеса , Харків – 15 тисяч гривень;

, – 15 тисяч гривень; Львів, Дніпро – 14 тисяч гривень.

Найбільший приріст зарплати впродовж 2023 року відбувся на Заході країни (+23%) та в центральних областях (+17%). Це зумовлено релокацією бізнесу та переїздом людей з прифронтових областей у більш безпечні регіони. На ці фактори вказують і темпи відновлення ринку праці на цих територіях.

За результатами дослідження OLX, більшість роботодавців (44%) переглядають зарплатню раз на рік, 23% – раз на пів року та 7% – щомісячно.

Яку зарплату заклали у бюджет-2024

У

Мінекономіки прогнозує, що це підніме показник середньої зарплати в Україні з 18,1 тисячі до 21,8 тисячі гривень. Бюджеті на 2024 рік закладені показники мінімальної зарплати у 7,1 тисячі гривень з 1 січня та 8 тисяч гривень з 1 квітня.Мінекономіки прогнозує, що це підніме показник середньої зарплати в Україні з 18,1 тисячі до 21,8 тисячі гривень.

Які професії найбільш оплачувані та затребувані

Згідно з даними порталу Work.ua, найвищі зарплати у 2023 році отримували наступні фахівці (у рейтингу не враховані керівники та ІТ-сфера):

військові – 20 – 125 тисяч гривень;

медіабаєр – 55 тисяч гривень;

водій-міжнародник – 45 тисяч гривень;

технолог кондитерського виробництва – 40 тисяч гривень;

рієлтор – 37,5 тисячі гривень;

бізнес-аналітик – 35 тисяч гривень.

Цікаво! В ІТ-галузі та суміжних професіях зросла конкуренція. Кількість претендентів на одне вакантне місце збільшилося на 10%.