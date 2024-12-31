Також запровадять кілька нових типів дитсадків. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву в ефірі телемарафону заступника міністра освіти та науки України Андрія Вітренка.

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Як зміниться сфера дошкільної освіти

Посадовець анонсував, зокрема, зміни для вихователів.

Це оптимізація робочого часу та зростання заробітної плати. І заробітна плата в дошкіллі буде більш справедливою,

– заявив Вітренко.

І додав, що покращать умови роботи вихователів. МОН при цьому надасть всі необхідні пояснення, а також розробить необхідні нормативно-правові акти.

Передбачили, за словами Вітренка, й оптимізацію мережі дитсадків та запровадження нових видів дошкільних закладів освіти.

Це і оптимізація мережі, що дасть більший доступ до дошкільної освіти, і вибір форми навчання. Запроваджують нові види садочків – мінісадочок, сімейний садочок. Органи місцевої влади є засновником дитячих садочків, на них покладають зобов'язання щодо ресурсного забезпечення дитячих садочків та забезпечення справедливої оплати праці для вихователів та їхніх помічників,

– повідомив заступник міністра.

Мінісадки можуть відкривати в громадах, де є невелика кількість дітей. Громаді при цьому не треба утримувати для дошкільного закладу велику будівлю. Можуть існувати й дитсадки сімейного типу, а також корпоративні дитячі садочки.

Вітренко також зауважив, що врахували й виклики воєнного часу, тож запроваджують нові типи дитсадків.

У партнерстві з ЮНІСЕФ зараз тестуємо мобільний садочок, який розташовується біля укриття в певний період часу. Це великий автомобіль, який забезпечений всім необхідним для дітей, і батьки, знаючи його розклад роботи, можуть туди приводити своїх дітей,

– уточнив посадовець.

І додав, що закон також передбачає викладання у закладах дошкільної освіти англійської мови.