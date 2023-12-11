Так, в Польше Управление по финансовому страхованию сообщило, что предпринимательскую деятельность, не связанную с сельским хозяйством, уже ведут более 46 тысяч иностранцев, из которых почти 47% указали украинское гражданство.
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Только год назад украинцы составляли треть иностранцев-предпринимателей.
Где еще начинают бизнес украинцы
Основными странами, об открытии бизнеса в которых сообщали украинцы ДПС, были следующие:
- Польша – 33%;
- Великобритания – 15 %;
- США – 13 %;
- Кипр – 11%;
- Эстония – 7%;
- другие страны – 21%.
Иностранные предприниматели в Польше
Так, в Польше декларируют предпринимателей с гражданством по меньшей мере 120 стран.
Самые активные – из Украины: 21,6 тысяч плательщиков вкладов в ZUS указали украинское гражданство.
Иностранцы как предприниматели имеют у ZUS те же права, что и граждане Польши, но и одинаковые обязанности. К примеру, при создании частного предпринимателя они могут воспользоваться льготами в виде начальной помощи и взносов на льготных условиях,
— отметил пресс-секретарь ZUS в Опольском воеводстве Себастьян Щурек.
Кто еще активно открывает бизнес в Польше:
- на втором месте – белорусы - 9034 человека;
- на третьем месте – предприниматели из вьетнамским гражданством – 1154 заявления;
- предприниматели из российским гражданством – 1030 человек;
- предприниматели из немецким гражданством – 918 заявлений.