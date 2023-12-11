Так, в Польше Управление по финансовому страхованию сообщило, что предпринимательскую деятельность, не связанную с сельским хозяйством, уже ведут более 46 тысяч иностранцев, из которых почти 47% указали украинское гражданство.

Читайте также: Рост зарплат и преодоление эйджизма: чего ждать от бизнеса в 2024 году

Только год назад украинцы составляли треть иностранцев-предпринимателей.

Где еще начинают бизнес украинцы

Основными странами, об открытии бизнеса в которых сообщали украинцы ДПС, были следующие:

  • Польша – 33%;
  • Великобритания – 15 %;
  • США – 13 %;
  • Кипр – 11%;
  • Эстония – 7%;
  • другие страны – 21%.

Иностранные предприниматели в Польше

Так, в Польше декларируют предпринимателей с гражданством по меньшей мере 120 стран.

Самые активные – из Украины: 21,6 тысяч плательщиков вкладов в ZUS указали украинское гражданство.

Иностранцы как предприниматели имеют у ZUS те же права, что и граждане Польши, но и одинаковые обязанности. К примеру, при создании частного предпринимателя они могут воспользоваться льготами в виде начальной помощи и взносов на льготных условиях,
— отметил пресс-секретарь ZUS в Опольском воеводстве Себастьян Щурек.

Кто еще активно открывает бизнес в Польше:

  • на втором месте – белорусы - 9034 человека;
  • на третьем месте – предприниматели из вьетнамским гражданством – 1154 заявления;
  • предприниматели из российским гражданством – 1030 человек;
  • предприниматели из немецким гражданством – 918 заявлений.