Серед тих, кого можуть мобілізувати, є і ФОП. Адвокат Андрій Межрицький розповів, що мобілізація не є підставою для того, аби змінювати статус фізичної особи – підприємця, однак є певні нюанси.

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Посадові особи ЗСУ мають закрити ФОП

За словами адвоката, відповідно Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" за громадянами нашої держави, яких призвали на військову службу, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності ФОП. Якщо у період мобілізації або строкової служби вони не провадять підприємницької діяльності, то нарахування податків і зборів не здійснюється.

Мобілізація не є підставою для припинення підприємницької діяльності.

Водночас військові посадові особи ЗСУ не мають права на іншу оплачувану діяльність, зокрема, й підприємницьку. Це стосується тих, хто займає військові посади у Збройних Силах України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших військових формувань.

Крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки.

Можна зробити висновок, що сумісна діяльність вважатиметься порушенням, якщо особа займає військову посаду ЗСУ (наприклад командира роти чи заступника командира роти). Сумісна діяльність не буде порушенням та дозволяє отримувати доходи, якщо військовослужбовець не є військовою посадовою особою,

– написав адвокат.

Яке може бути покарання за порушення

У чинному законодавстві немає переліку військових посад, які дозволяють займатись підприємницькою діяльністю.

У випадку, якщо військовозобов'язаний є військовою посадовою особою, то заняття підприємницькою діяльністю буде незаконним. Це тягне за собою адмістративне правопорушення. Покаранням може бути штраф у розмірі 5100 – 8500 гривень з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом.

За словами Межерицького, припинення та реєстрація підприємницької діяльності з юридичної та технічної сторони сьогодні є дуже простим процесом.

Як для припинення так і для реєстрації фізичної особи – підприємця потрібно мати Електронний цифровий підпис (оформлюється онлайн, якщо особа є клієнтом "Приватбанку" або "Ощадбанку"), реєстрації на Порталі "Дія" та декілька кліків,

– пояснив він.

Юрист нагадав, що припинити та зареєструвати підприємницьку діяльність можливо за один день, ніяких часових або інших юридичних обмежень немає.

Якщо виникають сумніви стосовно того, чи є військовозобов'язаний посадовою особою ЗСУ, краще закрити ФОП, наголосив юрист.

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