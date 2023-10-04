Заступник начальника штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ полковник Віктор Люльчак розповів, скільки триває підготовка в ЗСУ.

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Скільки триває підготовка мобілізованих

Віктор Люльчак заявив, що термін підготовки мобілізованих військових десантників становить 1 – 2 місяці. Він додав, що зараз в Україні відкриваються нові школи підготовки.

Мобілізовані без військового досвіду, які прибули з ТЦК та СП, повинні пройти базову загальну військову підготовку. Люльчак наголосив, що жоден мобілізований військовослужбовець не потрапляє на фронт без неї.

Також існує таке поняття, як професійна загальновійськова підготовка.

Особливості професійної загальновійськової підготовки

За словами Юльчака, терміни такої підготовки залежать від того, якими навичками володіє мобілізований. Яка саме підготовка потрібна військовозобов'язаному, чи базова підготовка, чи професійна, визначається в індивідуальному порядку. Від цих факторів залежить, скільки саме готуватимуть до війська – один чи два місяці.

Захисники, які вже проходили військову службу, теж проходять підготовку у військових частинах, до яких вони призначені під час мобілізації.