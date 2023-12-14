Впрочем, некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку. Адвокат Марина Бекало объяснила, могут ли вручать повестки таким категориям людей.

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Законно ли вручать повестку тем, кто имеет право на отсрочку

Адвокат подчеркнула, что все без исключения военнообязанные должны соблюдать правила военного учета – как призывники, так и резервисты. Она добавила, что обновлять данные в ТЦК необходимо, независимо от того, подлежит ли призыву военнообязанный.

"Честно говоря, большинство мужчин призывного возраста не соблюдают правила военного учета, не возобновляют свои учетные данные в ТЦК и СП, в том числе в случае изменения семейного положения, места жительства, зачисления на обучение или отчисления и т.д. И ТЦК СП, который в свою очередь может и не знать о наличии права на отсрочку", – заявила адвокат.

Она пояснила, что сначала военнообязанный обновляет все данные в ТЦК и СП. После этого – его направляют на прохождение военно-врачебной комиссии. Когда будут выполнены первые 2 шага, ТЦК может рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки, если для этого есть основания.

Согласно реализации права на отсрочку, военнообязанный должен подать в ТЦК СП все имеющиеся у него документы, подтверждающие право на отсрочку и желательно еще заявление о предоставлении отсрочки. И в таком случае мужчина не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. А потому со стороны ТЦК СП в таком случае нет нарушений профильного законодательства,

– объяснила адвокат.

Кто имеет право на отсрочку

Согласно действующему законодательству, право на отсрочку от мобилизации имеют следующие категории военнообязанных: