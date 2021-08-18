Все тіло в червоних плямах: на Закарпатті людей "атакують" кусючі клопи

Українців на Закарпатті "атакують" комахи. Після їхніх укусів з'являються червоні плями. На це скаржаться люди, які відпочивали на озері в Дідові.

У постраждалих на тілі з'являється почервоніння. Такою інформацією у фейсбуці поділилася Олена Соболь, мешканка міста Берегово.

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На що скаржаться українці

"Хваліться і зізнавайтеся – хто ще так на Дідові відпочив? І що це за напасть? Адже не було помітно, щоб хтось кусав. Вже знайшла пару "колег", є припущення, що щось у воді" – написала жінка.



Червоні плями після укусів комах / Фото з соцмереж



Українці скаржаться на укуси клопів / Фото з соцмереж

Не поодинокий випадок

Від укусів комахи постраждала не лише Соболь та її близькі. У коментарях до її допису відгукнулися ще кілька українців зі схожими симптомами.

"Після суботнього відпочинку на секторі те саме, але лише у дітей";

"Це такі маленькі паскудні комашки кусають! Наша сім'я після Дідово уся в плямах! Свербить жахливо";

"У нас з дочкою те саме".

Вчені пояснили, що це за укуси

З'ясувалося, що комаха, яка "атакує" людей на Закарпатті, це Corythucha ciliata – платановий клоп-кружевниця. Це інвазивний вид з Північної Америки. Як пояснив Адріан Руйканеску з Інституту біологічних досліджень у Клужі, цим комахах вдалося дуже сильно розмоножитися. Все тому, що у них немає ворогів у природі.

У власній екосистемі вони еволюціонували разом з іншими комахами, а також бактеріями та вірусами, які контролюють та утримують ці популяції у межах норми,

– зауважив він.

"У нових районах у них немає власних ворогів, тому популяція не тримається під контролем. Природа регулює ці речі, але повільно", – додав науковець. За його словами, залишається лише чекати, поки з'являться місцеві бактерії, комахи або птахи, які харчуватимуться цими клопами.

Що робити, якщо вкусив такий клоп: