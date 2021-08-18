Все тіло в червоних плямах: на Закарпатті людей "атакують" кусючі клопи

18 серпня 2021 , 12:51
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Джерело:

фейсбук-група "Громадський форум Берегівщини"

Українців на Закарпатті "атакують" комахи. Після їхніх укусів з'являються червоні плями. На це скаржаться люди, які відпочивали на озері в Дідові.

У постраждалих на тілі з'являється почервоніння. Такою інформацією у фейсбуці поділилася Олена Соболь, мешканка міста Берегово. 

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На що скаржаться українці

"Хваліться і зізнавайтеся –  хто ще так на Дідові відпочив? І що це за напасть? Адже не було помітно, щоб хтось кусав. Вже знайшла пару "колег", є припущення, що щось у воді" – написала жінка. 


Червоні плями після укусів комах / Фото з соцмереж


Українці скаржаться на укуси клопів / Фото з соцмереж

Не поодинокий випадок

Від укусів комахи постраждала не лише Соболь та її близькі. У коментарях до її допису відгукнулися ще кілька українців зі схожими симптомами.

  • "Після суботнього відпочинку на секторі те саме, але лише у дітей";
  • "Це такі маленькі паскудні комашки кусають! Наша сім'я після Дідово уся в плямах! Свербить жахливо";
  • "У нас з дочкою те саме".

Вчені пояснили, що це за укуси

З'ясувалося, що комаха, яка "атакує" людей на Закарпатті, це Corythucha ciliata –  платановий клоп-кружевниця. Це інвазивний вид з Північної Америки. Як пояснив Адріан Руйканеску з Інституту біологічних досліджень у Клужі, цим комахах вдалося дуже сильно розмоножитися. Все тому, що у них немає ворогів у природі.

У власній екосистемі вони еволюціонували разом з іншими комахами, а також бактеріями та вірусами, які контролюють та утримують ці популяції у межах норми,
– зауважив він. 

"У нових районах у них немає власних ворогів, тому популяція не тримається під контролем. Природа регулює ці речі, але повільно", – додав науковець. За його словами, залишається лише чекати, поки з'являться місцеві бактерії, комахи або птахи, які харчуватимуться цими клопами. 

Що робити, якщо вкусив такий клоп:

  • не можна розчухувати місце укусу – тоді бактерії зможуть пошкодити шкіру ще більше;
  • промивання водою з милом допоможе зменшити свербіж й не допустити інфікування;
  • користуватися протисвербіжними кремами – згідно з інструкцією, вжити антигістамінні ліки.

 

 

Автор: Ірина Буртик