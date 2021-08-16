Відеодоказ опублікували у мережі. Комарі пролізають у приміщення через усі щілини.
До теми Вони повернулись: у курортній Кирилівці знову нашестя медуз – фото, відео
Комахи просто "килимом" накривають стіни, підвіконня та стелі.
Нашестя комарів у Кирилівці: дивіться відео
Чи небезпечні ці комахи
Ці комарі, як повідомили місцеві, не кусаються. Їх називають одноденками.
Попри те, що для людей вони не є загрозою, однак відпочивальники скаржаться. Річ у тім, що ввечері на будь-яких освітлених ділянках їх збирається тисячі.
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Кирилівка у 2021 році: що відбувається
- Спочатку повідомляли про те, що пляжі Кирилівки накрили медузи. Їх було настільки багато, що годі було й знайти собі місце. Люди писали, що вона схожа на кисіль.
- Вже наприкінці липня стало відомо, що Кирилівку атакували великі павуки. Вони заполонили котедж туристів.
- Вже зараз мешканці та туристи борються з комахами.
- Варто зауважити, що місцеві бізнесмени скаржаться, адже рік – неприбутковий через витівки природи. Деяким підприємцям довелось закритись.