Відеодоказ опублікували у мережі. Комарі пролізають у приміщення через усі щілини.

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Комахи просто "килимом" накривають стіни, підвіконня та стелі.

Нашестя комарів у Кирилівці: дивіться відео

Довідка. Про навалу комарі у Кирилівці повідомляли ще у липні. Тоді зазначили, що їх стало більше начебто через вологу погоду.

Чи небезпечні ці комахи

Ці комарі, як повідомили місцеві, не кусаються. Їх називають одноденками.

Попри те, що для людей вони не є загрозою, однак відпочивальники скаржаться. Річ у тім, що ввечері на будь-яких освітлених ділянках їх збирається тисячі.

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