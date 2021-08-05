У курортній Кирилівці знову збільшилась кількість медуз. Проте інколи люди пишуть в соцмережах, що купатись можна.

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У Кирилівці знову нашестя медуз

Люди розповіли про це, відповідаючи на питання користувачки "Як справи з медузами наразі". Питання жінка поставила на сторінці "Улюблена Кирилівка" у фейсбуці.

Люди відповіли:

"є, але не критично – купатися можна";

"якби ще й вода не пекла!";

"сьогоднi (мовиться про 5 серпня – 24 канал) о 7 ранку не пекла, вода була чиста";

"є. Ми вчора (мовиться про 3 серпня – 24 канал) приїхали. Вода пече від отрути. Максимум зануритися і потім в душ".

Люди також публікують відео, де помітно медуз, якими хвилями викидає на берег: дивіться відео

Ситуація з медузами у Кирилівці: що відомо