Про це потерпіла Людмила Новицька повідомила у соцмережах. Жінка наголосила, що розуміє наявність проблеми з медузами-коренеротами, але закликала людей не рити ями на березі моря.

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"Будь ласка, не влаштовуйте "братські могили" й не присипайте зверху пісочком. Учора доросла людина провалилася по пояс, а завтра, не дай Бог, дитина! Повірте, смішного мало", – підкреслила Новицька.

Пастки з медузами на пляжі

Туристка зазначила, що самотужки не змогла вибратися з пастки, тож їй допомогли 4 чоловіків. Якби туди впала дитина, ситуація могла б закінчитися гірше.

Небезпека "братських могил" у тому, що вони присипані піском. Крім того, таке рішення не рятує від неприємного запаху внаслідок нашестя медуз.

Зверніть увагу! Медуза-коренерот виростає до 60 сантиметрів у діаметрі. Після контакту з твариною на тілі людини виникають опіки та больові відчуття. Уражене місце слід промити водою і не торкатися очей та губ руками зі слизом медузи.

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