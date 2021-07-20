Об этом потерпевшая Людмила Новицкая сообщила в соцсетях. Женщина подчеркнула, что понимает наличие проблемы с медузами-корнеротами, но призвала людей не рыть ямы на берегу моря.
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"Пожалуйста, не устраивайте "братские могилы" и не присыпайте сверху песочком. Вчера взрослый человек провалился по пояс, а завтра, не дай Бог, ребенок! Поверьте, смешного мало", – подчеркнула Новицкая.
Ловушки с медузами на пляже
Туристка отметила, что самостоятельно не смогла выбраться из ловушки, поэтому ей помогли 4 мужчин. Если бы туда упал ребенок, ситуация могла бы закончиться хуже.
Опасность "братских могил" в том, что они присыпаны песком. Кроме того, такое решение не спасает от неприятного запаха вследствие нашествия медуз.
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