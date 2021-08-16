Видео опубликовали в сети. Комары пролазят в помещение через все щели.

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Насекомые просто "ковром" покрывают стены, подоконники и потолки.

Нашествие комаров в Кирилловке: смотрите видео

Справка. О нашествии комаров в Кирилловке сообщали еще в июле. Тогда отметили, что их стало больше якобы из-за влажной погоды.

Опасны ли эти насекомые

Эти комары, как сообщили местные, не кусаются. Их называют однодневками.

Несмотря на то, что для людей они не являются угрозой, однако отдыхающие жалуются. Дело в том, что вечером на любых освещенных участках их собираются тысячи.

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