В сети опубликовали видео, на котором видно, как пауки заполонили коттедж туристов. Существа были везде: на потолке, стенах и полу.

Актуально Суперчистое море: в сети показали фото и видео с райского курорта в Одесской области

Они напугали отдыхающих из-за своих больших размеров. К слову, пользователи сети в комментариях тоже возмущались.

  • "О, Боже. Нет слов"
  • "У них, видимо, тоже сезон отпусков. Вот и решили махнуть на курорт всем семейством",
  • "Для полной картины не хватает метеорита"

Нашествие медуз

Заметим, перед этим Кирилловка страдала от нашествия медуз. Ими просто кишел весь берег. Поэтому в море туристы купаться не могли, некоторые просто были вынуждены ехать домой.

Такая же ситуация сложилась в курортном поселке Приморский Посад и Бердянске. Медуз даже вывозили тачками.