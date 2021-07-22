У мережі опублікували відео, на якому видно, як павуки заполонили котедж туристів. Істоти були скрізь: на стелі, стінах і підлозі.

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Вони налякали відпочивальників через свої великі розміри. До слова, користувачі мережі в коментарях теж обурювались.