У мережі опублікували відео, на якому видно, як павуки заполонили котедж туристів. Істоти були скрізь: на стелі, стінах і підлозі.

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Вони налякали відпочивальників через свої великі розміри. До слова, користувачі мережі в коментарях теж обурювались.

  • "О, Боже. Немає слів"
  • У них, мабуть, теж сезон відпусток. Ось і вирішили махнути на курорт всім сімейством",
  • "Для повної картини не вистачає метеорита"

Навала медуз

Зауважимо, перед тим Кирилівка страждала від навали медуз. Ними просто кишів весь берег. Тож у морі туристи купатись не могли, деякі просто були вимушені їхати додому.

Така ж ситуація склалась у курортному селищі Приморський Посад та Бердянську. Медуз навіть вивозили тачками.