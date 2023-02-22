Коли парламент Угорщини обговорить вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: дату дізналися місцеві ЗМІ
Джерело:HVG
За майже рік повномасштабного вторгнення Угорщина продемонструвала, що може гальмувати ухвалення низки рішень. Нарешті стало відомо, коли парламент обговорить вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.
За наявною інформацією, це має відбутися у третій день весняної сесії парламенту. Вона розпочнеться наступного тижня, 1 березня. Тоді парламент Угорщини розпочне обговорювати підтримку заявки Швеції та Фінляндії на членство у НАТО.
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Угорщина – остання країна ЄС
Зауважимо, що Угорщина на цей момент стане останнім членом ЄС, який зробить свій внесок у прийом двох держав до НАТО. Додамо, що остаточне голосування щодо цього питання почнеться також не раніше наступного тижня.
Цікаво, що опозиційні партії у парламенті намагалися прискорити процес. Але на них ніхто не звертав увагу, відклавши розгляд відповідного питання на цілих 7 місяців.
Журналісти підкреслюють, що 28 з 30 країн-членів НАТО за ці понад 7 місяців знайшли час, щоб ратифікувати приєднання Швеції та Фінляндії. Гальмують цей процес як Угорщина, так і Туреччина. Остання також намагається отримати вигоду від погодження поповнення Альянсу двома новими державами.
Ще один важливий момент. Розглянути питання в Угорщині мали ще наприкінці 2022 року. Правда, тоді теж знайшли низку так-сяк вагомих причин, які буцімто зв'язували парламентарям руки. Журналісти зазначають, що рішення наразі не можуть ухвалити, адже "все ще ведуться суспільні дебати з цього приводу".
Тим часом українська сторона робить все можливе для того, щоб максимально наблизитися до НАТО. Так, напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрічався з представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелем і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Україна отримає більше боєприпасів
Ключова тема обговорення цієї тристоронньої зустрічі – надання нашій державі боєприпасів, а також нарощування виробництва в ЄС. Крім того, Альянс погоджується допомогти Україні створити прозору систему закупівель у сфері військової промисловості.
Дмитро Кулеба виокремив три основні питання зустрічі. Мовиться про те, як ефективно тренувати українських військових, виробляти та постачати зброю та боєприпаси на поле бою.