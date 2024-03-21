"Треба заслужити": Угорщина не вірить, що Україна стане членом ЄС до завершення війни

Угорщина вважає, що Україна досі не виконала усі необхідні для початку переговорів про вступ. Зокрема, це стосується і питання з розширення прав національних меншин.

Загалом Будапешт не бачить Україну серед держав-членів ЄС до завершення війни. Про це заявив політичний радник прем'єра Угорщини Балаш Орбан, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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"Україна має зробити набагато більше, щоб піти далі"

Балаш Орбан заявляє, що Україна не готова до початку офіційних переговорів про вступ. За його словами, країни Західних Балкан більш підготовлені до цього процесу.

Україна повинна зробити набагато більше, щоб піти далі. А також це має бути процес, заснований на заслугах. Тож швидкого шляху для України в цьому плані не існує,

— сказав Балаш Орбан.

Радник Орбана зазначає, що під час грудневого саміту європейські лідери знали, що Україна не готова до перемовин, але хотіли послати позитивний сигнал.

Натомість Будапешт захищає європейські цінності та вимагає, аби Київ виконав умови, які висунула Єврокомісія, каже Балаш Орбан.

"Зараз, я думаю, настав час і для Угорщини та інших країн-членів ЄС стати охоронцями серйозного ставлення до наших власних умов", – висловився політичний радник.

Крім цього, Балаш Орбан додав, що Україна не виконала вимог щодо забезпечення прав національних меншин. Втім, під час головувавання в Раді ЄС Угорщина буде дуже активною і виступатиме за процес вступу, який базується на заслугах.

Загалом ми не думаємо, що Україна може бути членом Європейського Союзу, поки не закінчиться війна,

– наголосив політичний радник прем'єра Угорщини Балаш Орбан.

Коли ЄС врешті зможе розпочати офіційні переговори про вступ України