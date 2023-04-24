Якби рішення приймалося більшістю голосів, Україна вже була б в НАТО, – Джердж

Україна прагне стати країною-членом НАТО. Утім наразі її входження у Північноатлантичний альянс не розглядається через війну.

Про це 24 Каналу розповів голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж. За його словами, перешкоджають процесу вступу України в НАТО визначені країни, які таємно перебувають на стороні Росії.

Дивіться також Коли настане час на цю "холодну голову", – Польща відкинула німецькі заяви про Україну і НАТО

Чому Україна досі не в НАТО

Сергій Джердж пояснив, що Україна довела, що є демократичною країною, яка реформується.

"За деякими напрямками у нас реформи навіть далі пройшли, ніж в деяких країнах НАТО", – переконаний він.

Також Україна брала участь у всіх місіях НАТО, ООН, ОБСЄ, тож має досвід міжнародної співпраці. Цього не робили навіть деякі країни-члени альянсу.

На його думку, є два фактори, які гальмують вступ України в НАТО.

По-перше, це таємні впливи Росії, Кремля на тих політиків, які прийшли до влади завдяки російським грошам,

– зауважив він.

Джердж додав, що останнім часом Росія підтримує контроверсійні та протилежні рухи. Робить вона це для того, аби дестабілізувати ситуацію в самих країнах, отримати можливість впливати на деякі процеси та приводити до влади потрібних їй політиків.

Хто стоїть на заваді на шляху в НАТО

Голова громадської ліги "Україна – НАТО" повідомив, що другий фактор, який стоїть на заваді, це гаряча фаза російсько-української війни.

Втім, у Вашингтонському договорі нічого не йдеться про війну як головну причину відтермінування вступу країни в НАТО.

Ми говоримо про вступ куди? В безпекову структуру, а протидія війні – це і є завдання цієї безпекової організації. Ми за адресою звертаємося!

– наголосив він.

За його словами, НАТО – це найбільш демократична організація у світі, тому що там всі рішення приймаються консенсусом, не так, як у ЄС – більшістю, тобто повинні бути всі 100% "за".

"Якби в НАТО рішення приймали більшістю голосів, Україна вже була б членом цієї організації", – зауважив Джердж.

Тому що лише одна ланка може блокувати подальший процес вступу країни в альянс й це може суттєво впливати на розвиток подій.

Вступ України в НАТО: головне