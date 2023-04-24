Якби рішення приймалося більшістю голосів, Україна вже була б в НАТО, – Джердж
Україна прагне стати країною-членом НАТО. Утім наразі її входження у Північноатлантичний альянс не розглядається через війну.
Про це 24 Каналу розповів голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж. За його словами, перешкоджають процесу вступу України в НАТО визначені країни, які таємно перебувають на стороні Росії.
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Чому Україна досі не в НАТО
Сергій Джердж пояснив, що Україна довела, що є демократичною країною, яка реформується.
"За деякими напрямками у нас реформи навіть далі пройшли, ніж в деяких країнах НАТО", – переконаний він.
Також Україна брала участь у всіх місіях НАТО, ООН, ОБСЄ, тож має досвід міжнародної співпраці. Цього не робили навіть деякі країни-члени альянсу.
На його думку, є два фактори, які гальмують вступ України в НАТО.
По-перше, це таємні впливи Росії, Кремля на тих політиків, які прийшли до влади завдяки російським грошам,
– зауважив він.
Джердж додав, що останнім часом Росія підтримує контроверсійні та протилежні рухи. Робить вона це для того, аби дестабілізувати ситуацію в самих країнах, отримати можливість впливати на деякі процеси та приводити до влади потрібних їй політиків.
Хто стоїть на заваді на шляху в НАТО
Голова громадської ліги "Україна – НАТО" повідомив, що другий фактор, який стоїть на заваді, це гаряча фаза російсько-української війни.
Втім, у Вашингтонському договорі нічого не йдеться про війну як головну причину відтермінування вступу країни в НАТО.
Ми говоримо про вступ куди? В безпекову структуру, а протидія війні – це і є завдання цієї безпекової організації. Ми за адресою звертаємося!
– наголосив він.
За його словами, НАТО – це найбільш демократична організація у світі, тому що там всі рішення приймаються консенсусом, не так, як у ЄС – більшістю, тобто повинні бути всі 100% "за".
"Якби в НАТО рішення приймали більшістю голосів, Україна вже була б членом цієї організації", – зауважив Джердж.
Тому що лише одна ланка може блокувати подальший процес вступу країни в альянс й це може суттєво впливати на розвиток подій.
Вступ України в НАТО: головне
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Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11 – 12 липня.