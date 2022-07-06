Вступна кампанія-2022: що треба знати про тест, який буде замість ЗНО

Росіяни планували захопити Україну за три дні, але не змогли зірвати навіть вступну кампанію-2022 до вишів. Про деталі та особливості проведення ЗНО у 2022 році – читайте у матеріалі сайту 24 каналу.

Російське вторгнення 24 лютого не скасувало навчальний рік, але, звісно, внесло свої зміни. Чимало школярів та їхніх батьків змушені були тікати від війни, деякі опинились в окупації, багато шкіл стали ласими цілями для росіян та були зруйновані ворожими бомбами та ракетами. У цих надскладних умовах єдиним прийнятним варіантом було переведення навчання в онлайновий режим.

Важливо Чому вступникам обов'язково потрібно зареєструватися на ЗНО, попри його скасування: деталі

Що змінилося

Війна, безумовно, позначилась на кількості та якості викладання у школах, а також на засвоєнні матеріалу дітьми. Нікому не побажаєш вчитися під постійними обстрілами та сиренами.

Вступна кампанія до українських вишів цього року не скасовується, але пройде за спеціальною процедурою, над якою зараз працюють представники Комітету з питань освіти і науки разом з Міністерством освіти і науки. Це буде простий, зрозумілий, а головне – прозорий механізм вступу. Наше головне завдання – зберегти інтелектуальний потенціал України та дати абітурієнтам чіткий план дій,

– прокоментувала вимушені зміни голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти Юлія Гришина.

З огляду на це у Верховній Раді за поданням Міносвіти та протидії освітнього омбудсмена та деяких освітян з регіонів, які найменше постраждали від російської воєнної агресії, було ухвалено компроміс – школярів випускних класів звільнили від проходження державної підсумкової атестації, ЗНО-2022 скасували, але не зовсім – воно пройде у дещо спрощеному варіанті.

Так у житті випускників та їх батьків з’явився новий термін – "національний мультипредметний тест".

Для чого НМТ-2022

Вступ до вишів спрощується лише на 2022 рік, і це вимушене одноразове рішення в умовах російського вторгнення.

Результати тестів стануть у пригоді при вступі на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра з медичних і ветеринарних спеціальностей) та молодшого бакалавра.

Що таке НМТ Складної назви боятися не варто. НМТ – це онлайновий тест на 60 питань, відповіді на які потрібно дати за 2 години, тобто за 120 хвилин (спочатку планувалося 80 хвилин, але згодом час вирішили збільшити до 120 хвилин).

Що мало бути на ЗНО-2022 / МОН

"Мультипредметність" – це лише три предмети, а саме – українська мова, історія України та математика. Питання з цих предметів рівно поділені на 3 блоки – по 20 у кожному.

Програма НМТ-2022 / МОН

Система оцінювання

За правильні відповіді на питання у блоках НМТ будуть нараховуватись бали. За кожен з трьох блоків буде окремий результат, його переведуть в уже класичну для ЗНО шкалу 100 – 200 балів.

Для отримання результату за шкалою 100 – 200 достатньо буде набрати хоча б 1 тестовий бал.

Максимальна кількість балів за кожний блок (по 35 з української мови та історії України, 30 - з математики) відповідатиме 200 балам за шкалою 100 – 200.

Не забуваємо про ваговий коефіцієнт. Це акцент на спеціальність (гуманітарні або точні науки), на яку абітурієнт висловив бажання вступити.

Звідки питання для тесту

Питання НМТ не мають стати терра інкогніта для дітей, адже відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів і будуть аналогічними до використовуваних у класичному ЗНО.

Особливості НМТ-2022

У 2022 році не буде питань з відкритою формою відповіді, яких дехто боявся у минулі роки. Передбачається, що вчити правильно оформлювати власні думки у завершене висловлювання дітей будуть вчити вже у вишах.

Чи можна пройти НМТ вдома

Замість мультипредметного тесту для вступу можна буде використовувати результати ЗНО 2019 –2021 років.

Нехай назва "онлайн" нікого не вводить в оману – тест не можна буде проходити вдома, адже проблему автентифікацією дитини ніхто не скасовував. Також ніхто не зможе вдома вберегти дитину від непотрібної "допомоги" батьків. Ну, й, по-третє, сервери МОН банально не витримають навантаження.

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Таким чином, НМТ доведеться проходити "онлайн", але у визначених для цього місцях – у спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах (приміщеннях шкіл, університетів), створених як в Україні, так і за кордоном, адже наразі межі Батьківщини залишили мільйони українців та багато є вступниками.

Хто має право брати участь у НМТ-2022

Усі охочі скласти НМТ повинні були підтвердити своє бажання та зареєструватися до участі у тесті. Також вони мали повідомити, де саме вони його планують проходити НМТ.

Що буде із ЗНО та новий мультипредметний тест – дивіться відео: