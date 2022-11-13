Таки взяли пакетики: на Донеччині загиблих окупантів вивозять "пачками"

Окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат, завдяки зусиллям наших воїнів. Наприклад, на Бахмутівському напрямку вдалося зафіксувати вивезення майже 20 трупів загарбників.

Кадрами, на яких видно пакети з тілами окупантів, з 24 каналом поділася 30-та окрема механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Ймовірно, загиблими є нещодавно мобілізовані росіяни.

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Втрати окупантів продовжують зростати

Щодня у списках Генштабу з'являються сотні нових гостей концерту Кобзона. Усе це – праця наших воїнів. Коли у Росії оголосили часткову мобілізацію, серед українців було популярним питання до росіян: "Пакетик брати будете?". Наші воїни доповідають – окупанти пакетики взяли.



Майже 2 десятки окупантів у пакетах / Фото надане 24 каналу

Пізніше ці чорні пакети погрузили на вантажівку та вивезли. Цим окупантам поталанило – росіяни, які "своїх не кидають", часто не забирають тіла загиблих. Цього разу таки забрали.

Як окупантів вивозять у пакетах: дивіться відео

Однак на цьому ще не все. Наші воїни надали нам цікаві кадри однієї з ворожих позицій. На кадрах видно, як у лісі лежать кілька мертвих окупантів, а серед них 1 живий. Що сталося і чому один залишився живим – невідомо, але виглядає ефектно.

Мертві окупанти в лісі на Донеччині: дивіться відео

Втрати ворога у війні

Російські окупанти щодня втрачають як особовий склад, так і техніку. Станом на 13 листопада загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення становлять:

особового складу – близько 80 860 осіб;

танків – 2 840 одиниць;

бойових броньованих машин – 5 742 одиниці;

артилерійських систем – 1 837 одиниць;

РСЗВ – 393 одиниці;

засобів ППО – 206 одиниць;

літаків – 278 одиниць;

гелікоптерів – 261 одиницю;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 507 одиниць;

крилатих ракет – 399 одиниць;

кораблів, катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 295 одиниць;

спеціальної техніки – 160 одиниць.

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