Втрати росіян в Україні: що варто пам'ятати, аналізуючи цифри

Ще не так давно в Україні відзначали 100 тисяч знищених російських окупантів. Щоранку статистика втрат втішає збільшенням кількості відвідувачів "концерту Кобзона". Водночас часто постає питання, а як рахують цифри, що публікуються та наскільки вони реальні. Цьому сприяє й те, що різноманітні розвідки та аналітичні центри іноді подають різні дані.

Публіцист Станіслав Безушко на платформі IQ проаналізував, що часто забувають враховувати при підрахунку втрат росіян у війні проти України.

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Як поділяють втрати на війні На безповоротні та санітарні. Санітарні втрати можуть бути важкими, після яких на війну вже ніхто не повертається, а можуть – легкими, які дозволяють солдатам воювати вже за кілька днів. У Силах оборони публікують саме безповоротні втрати. А також говорять про всі російські окупаційні війська (далі – РОВ), а не лише про регулярну армію Росії.



РОВ – це загальне поняття, що охоплює безпосередньо регулярну російську армію, найманців, незаконно мобілізованих на тимчасово окупованій території, вагнерівців (різних видів), інших найманців та Росгвардію. Саме тому, коли мовиться про втрати росіян в Україні, не варто їх накладати саме на регулярну російську армію. Ніхто не ходить по полю бою і не уточнює, ким був і де служив ворог.

Це перша причина виникнення розбіжностей в підрахунках, вважає автор.

, що розвідки США чи Великої Британії часто рахують лише втрати кадрових частин Росії, а ці цифри логічно будуть меншими.Цікаво, що громадська організація "Східна правозахисна група" станом на квітень заявляла про 23 тисячі загиблих із числа незаконно мобілізованих на тимчасово окупованій території. Ця цифра була значно завищеною станом на квітень, але зараз вона більш ніж реальна.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначав у твітері, що українська армія нейтралізувала (тобто було вбито, поранено, взято в полон, зникли безвісти) 29 543 ув'язнених, завербованих "приватною військовою компанією Вагнера" у російських в'язницях. Якщо врахувати, що у 127 500 знищених окупантів (офіційні дані станом на ранок 31.01.23) входять всі ці групи військових, то цифри дуже і дуже реалістичні. І саме тому втрати так сильно не відобразились на російській регулярній армії.

Чому ж незалежні аналітики часто сумніваються у цих даних?

Згідно з поясненням автора, більшість підрахунків аналітиків базуються на тому, що співвідношення вбитих до поранених зазвичай становить 1 до 3. А в такому випадку поранених окупантів має бути ще 376 530 чоловік. Тоді загальна кількість втрат мала б дорівнювати 502 040. Проте ця "середня цифра" на реальній війні не відповідає дійсності.

У росіян ситуація набагато гірша

Дійсно, через велику інтенсивність боїв та роботу артилерії, з обох сторін є велика кількість поранених.Натомість в Україні співвідношення загиблих до поранених складає від 1/5 до 1/8, залежно від напрямку та характеру боїв.Український військовий має високі шанси вижити на полі бою після поранення.

Якщо в перші місяці співвідношення вбитих до поранених було 1 до 3, то з літа воно спершу стало 1 до 2, а з кінця осені на найгарячіших ділянках фронту було 1 до 1. А в такі дні, як удар по ПТУ в Макіївці, кількість вбитих стає більшою за кількість поранених – через практично відсутню першу медичну допомогу. Тому поранені до кінця бою перетворюються на знищених.

У "вагнерівців" кількість вбитих останніми місяцями взагалі більша за кількість поранених. Така ж ситуація була весною у незаконно мобілізованих на окупованій території.

Тому реальна цифра поранених окупантів за весь період війни може бути близькою до 260 тисяч, а загальні втрати – до 380 тисяч. Зрозуміло, що значна частина поранених вже могла повернутися у стрій і знову воювати.

Втрати РОВ, про які повідомляє Генштаб ЗСУ – реальні, але вони стосуються не лише російської регулярної армії. Звичайно, Росія має ще достатньо людського ресурсу для продовження боїв. Для того, щоб у них почались проблеми з утриманням позицій, треба знищувати протягом доби хоча б 1300 – 1500 окупантів. Тоді вони не зможуть швидко компенсувати втрати.

Їхня регулярна армія вимотана, але вона є та готується до нових боїв. Ворог був і залишається небезпечним. Всі розмови про "чмонь" та "мобіків" – це для тих, хто боїться залишитись без улюбленої кави в тилу. А на полі бою будь-який дурень зі зброєю – небезпечний. Його треба знищувати, і для цього потрібно ще багато ресурсу,

– підсумовує Станіслав Безушко.