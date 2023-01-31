Потери россиян в Украине: что следует помнить, анализируя цифры

Еще недавно в Украине отмечали 100 тысяч уничтоженных российских оккупантов. Каждое утро статистика потерь утешает увеличением числа посетителей "концерта Кобзона". В то же время часто возникает вопрос, а как считают публикуемые цифры и насколько они реальны. Этому способствует и то, что различные разведки и аналитические центры иногда представляют различные данные.

Публицист Станислав Безушко на платформе IQ проанализировал, что часто забывают учитывать при подсчете потерь россиян в войне против Украины.

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Как разделяют потери на войне На безвозвратные и санитарные. Санитарные потери могут быть тяжелыми, после которых на войну уже никто не возвращается, а могут – легкими, позволяющими солдатам воевать уже через несколько дней. В силах обороны публикуют именно безвозвратные потери. А также говорят обо всех российских оккупационных войсках (далее – РОВ), а не только о регулярной армии России.



РОВ – это общее понятие, охватывающее непосредственно регулярную русскую армию, наемников, незаконно мобилизованных на временно оккупированной территории, вагнеровцев (различных видов), других наемников и Росгвардию. Именно поэтому, когда речь идет о потерях россиян в Украине, не следует их накладывать именно на регулярную российскую армию. Никто не ходит по полю боя и не уточняет, кем был и где служил враг.

Это первая причина возникновения разногласий в подсчетах, считает автор.

, что разведки США или Великобритании часто считают лишь потери кадровых частей России, а эти цифры логически будут меньше.Интересно, что общественная организация "Восточная правозащитная группа" на апрель заявляла о 23 тысячах погибших из числа незаконно мобилизованных на временно оккупированной территории. Эта цифра была значительно завышена по состоянию на апрель, но сейчас она более чем реальна.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал в твиттере, что украинская армия нейтрализовала (т.е. было убито, ранено, взято в плен, пропали без вести) 29 543 заключенных, завербованных "частной военной компанией Вагнера" в российских тюрьмах. Если учесть, что в 127 500 уничтоженных оккупантов (официальные данные по состоянию на утро 31.01.23) входят все эти группы военных, то цифры очень и очень реалистичны. Именно поэтому потери так сильно не отразились на российской регулярной армии.

Почему же независимые аналитики часто сомневаются в этих данных?

Согласно объяснению автора, большинство подсчетов аналитиков базируются на том, что соотношение убитых к раненым обычно составляет 1 к 3. А в таком случае раненых оккупантов должно быть еще 376 530 человек. Тогда общее количество потерь должно было бы равняться 502 040. Однако эта "средняя цифра" на реальной войне не соответствует действительности.

У россиян ситуация гораздо хуже

Обратите внимание! Действительно, из-за большой интенсивности боев и работы артиллерии, с обеих сторон есть большое количество раненых.В Украине же соотношение погибших к раненым составляет от 1/5 до 1/8, в зависимости от направления и характера боев.У украинского военного есть высокие шансы выжить на поле боя после ранения.

Если в первые месяцы соотношение убитых к раненым было 1 к 3, то с лета оно сначала стало 1 к 2, а с конца осени на самых горячих участках фронта было 1 к 1. А в такие дни, как удар по ПТУ в Макеевке, количество убитых становится больше числа раненых – из-за практически отсутствующей первой медицинской помощи. Поэтому раненые к концу боя превращаются в уничтоженных.

У "вагнеровцев" количество убитых в последние месяцы вообще больше, чем количество раненых. Такая же ситуация была весной у незаконно мобилизованных на оккупированной территории.

Поэтому реальная цифра раненых оккупантов за весь период войны может быть близка к 260 тысячам, а общие потери – до 380 тысяч. Понятно, что значительная часть раненых уже могла вернуться в строй и снова воевать.

Потери РОВ, о которых сообщает Генштаб ВСУ, реальны, но они касаются не только российской регулярной армии. Конечно, у России еще достаточно человеческого ресурса для продолжения боев. Для того чтобы у них начались проблемы с удержанием позиций, нужно уничтожать в течение суток хотя бы 1300 – 1500 оккупантов. Тогда они не смогут быстро компенсировать потери.

Их регулярная армия вымотана, но она есть и готовится к новым боям. Враг был и остается опасным. Все разговоры о "чмонях" и "мобиках" – это для тех, кто боится остаться без любимого кофе в тылу. А на поле боя любой дурак с оружием – опасен. Его нужно уничтожать, и для этого нужно еще много ресурса,

– заключает Станислав Безушко.