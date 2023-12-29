Кількість загиблих окупантів у 2023 році зросла: яким регіонам Росії пощастило найменше

Ми продовжуємо збирати інформацію про втрати російських окупаційних військ. Станом на 18 грудня у базі зафіксовані 38 753 імен щодо яких є вичерпна інформація. Щодо ще 700 осіб є певні розбіжності. Підкреслю: це лише ті, кого офіційно визнали знищеними чи публічно поховали у самій Росії.

Тобто це дуже неповні цифри, які не дозволяють робити кількісні висновки (тільки припущення, адже реальні втрати Росії значно вищі), але цілком репрезентативні для якісних оцінок та виявлення тенденцій.

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Мобілізація у Росії змінила структуру втрат по регіонах

Наприкінці 2023 року лідери за абсолютними числами такі:

Краснодарський край – 2 241 ліквідований боєць;

Свердловська область – 1 447;

Башкортостан – 1 291;

Самарська область – 1 147;

Челябінська область – 1 095;

Бурятія – 1 051;

Новосибірська область – 995;

Пермський край – 964;

Волгоградська область – 948;

Московська область – 907.

Наприкінці 2022 року цифри були такі:

Краснодарський край – 487;

Дагестан – 370;

Бурятія – 351;

Свердловська область – 331;

Башкортостан – 305;

Челябінська область – 292;

Волгоградська область – 291;

Ростовська область – 263;

Забайкалля – 230;

Саратівська область – 212.

Перший рік великої війни – це здебільшого відображення втрат професійної армії та найманців. Багато вбитих із регіонів, де армію сприймають як соціальний ліфт (наприклад, Дагестан) і де зосереджені місця дислокації військових частин (Бурятія, Забайкалля). До кінця минулого року вереснева мобілізація вже почала коригувати ці цифри, але не критично.

Другий рік війни – це втрати вагнерівців (через що аномальна кількість похованих у Краснодарському краї) та добровільно-примусова мобілізація. Починає вибудовуватися кількісна пропорція "що більше населення регіону – то більше вбитих" (крім Москви та Санкт-Петербурга).

На цьому матеріалі відразу видно аномалії та особливості. Загальна кількість втрат Росії до кінця грудня 2023 року в порівнянні з аналогічною датою 2022 року зросла у 3,87 раза. Поки можна порівняти лише календарний рік, рік до року буде за 2 місяці.

Але вже видно, що за 10 місяців першого року війни Кремль офіційно загнав у могилу понад 10 тисяч солдатів, а за другий – вже майже 30 тисяч. Наголошую – це ті, кого можна публічно зафіксувати у самій Росії.

Є регіони з особливим підходом

Наприклад, Дагестан, який практично весь минулий рік був на першому місці за кількістю втрат, до кінця 2023 року опустився на 15 місце (10-й регіон за чисельністю населення у Росії). Федеральна та регіональна влади відчувають межі допустимого і бояться викликати невдоволення. Як може виплеснутись негатив – усі бачили на прикладі захоплення аеропорту.

Башкортостан та Татарстан мають практично однакове за чисельністю населення, але втрати в Башкирії на 30% вищі, ніж у Татарстані. Це результат невгамовного прагнення місцевого фюрера – Радія Хабірова – вислужитися перед Москвою, сприяючи мобілізації, створюючи регіональні підрозділи тощо.

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В Інгушетії (звідки заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров) загальна кількість втрат зросла протягом року лише на 30%. У Тиві (звідки міністр оборони Сєргєй Шойгу) – у 3,65 раза.

У Свердловській області – зростання у 4,37 раза. У Краснодарському краї – у 4,6 раза. Це зеки-вагнерівці.

У Якутії зростання втрат – 7,7 раза. Це мобілізація. Пам'ятаєте ролики з радісними проводами якутів до армії? Ось ці радісні якути тепер є у цій цифрі.

Загалом за структурою втрат помітно, влада яких регіонів активна на війні, а яких не демонструє особливого ентузіазму. Все це – матеріал майбутнього трибуналу.

У Москві втрати, як завжди, найменші

Ми подивилися, скільки втратили регіони Росії на кожні 10 тисяч чоловіків працездатного віку. Картина така:

Тива – 46 чоловіків;

Бурятія – 37;

Чукотка – 32;

Сахалін – 29;

Алтай – 28;

Забайкалля – 27;

Магадан – 26;

Ненецький АО – 25;

Північна Осетія – 23;

Псковська область – 19;

Карелія та Комі – по 18.

Найнижчі відносні втрати у Москві (менш як 1 особа на 10 тисяч), Санкт-Петербурзі (2,8 на 10 тисяч) та Московській області (3,6 на 10 тисяч). Один москвич приблизно в 50 разів цінніший, ніж мешканець Тиви.

Загалом слід визнати, що, за винятком кількох регіонів, кількість втрат в абсолютних та відносних числах поки що не є критичною навіть з урахуванням екстраполяції.

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Щоб зрозуміти, де є чутливі моменти, слід брати додаткові ознаки якості втрат.

Наприклад, у Костромській області відбулося зростання втрат у 2,2 раза, що значно нижче за середнє. Регіон так і не оговтався від повної анігіляції десантного полку у перші місяці війни.

У Псковській області – зростання у 2,6 раза. Це відображення втрат десантників. І показник, наскільки знизилася загроза НАТО.

Втрати з Приморського краю зросли у 4,4 раза. Втрати Сахаліну – 4,14. Здебільшого це морська піхота, яку російське командування закопало в українських степах.

Недарма зараз у мережі гуляє матеріал про втрати 155-ї бригади морської піхоти з Приморського краю – там все дуже сумно. Наслідок – різке зниження ризиків для Японії та Південної Кореї.

В абсолютних числах втрати Сахаліну та Примор'я можна порівняти, а ось у відносних у Сахаліну в 3,6 раза більше втрат.

Цікаво порівняти цифри втрат із регіонів з однаковим за чисельністю населенням. Наприклад, кількість втрат у Карелії в 4,2 раза вища, ніж в Інгушетії. Наочно видно, хто для Росії цінніший.

Якутія, Забайкалля та Бурятія мають порівнянне населення – трохи менше як мільйон у кожному регіоні. При цьому втрати з Бурятії в 3 рази вищі, ніж у Якутії, і на 27% вищі, ніж у Забайкаллі. Це насамперед маркер місць постійної дислокації військ.

Якщо дивитися на картину загалом, то є підказки щодо того, де Кремль має ще багато резервів, а де вже з'явилися нюанси. Це дозволяє робити оцінки запасу міцності та розставляти пріоритети по роботі з регіонами Росії.