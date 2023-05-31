Взяли у руки зброю, але загинули: щемливі історії воїнів США, яких забрала війна в Україні

Деякі американські військові вирішили взяти до рук зброю та пішли захищати Україну проти агресії Росії. Щонайменше 16 бійців, на жаль, загинули на фронті.

Минулого року на початку війни Україна стверджувала, що понад 20 000 громадян США висловили бажання приєднатися до іноземного легіону країни. Видання The Washington Post оприлюднило щемливі історії американських військових, які загинули на війні у нашій державі.

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Ендрю Пітерс

За словами батька Ендрю, його синові було важко пристосуватися до цивільного життя після того, як він кілька років тому пішов з армії. 2014-го він служив в Афганістані. У Ендрю був службовий собака, чорний лабрадор-ретрівер Пеппер, який допомагав йому долати труднощі після звільнення.

Батьки намагалися відмовити сина від поїздки в Україну, але згодом навіть подумували вирушити разом із волонтерами.

У квітні родині Пітерсів привезли урну з прахом загиблого сина. Цим займалися не представники американського уряду, а військові, відряджені з посольства України у Вашингтоні.

Батько Ендрю – Джон Пітерс – відмовився від пропозиції залишити ім'я сина на місцевому меморіалі пам'яті американських солдатів, які загинули в бою. Він вшанував пам'ять Ендрю, вивісивши прапори США та України біля свого будинку.



Загиблий Ендрю Пітерс / фото The Washington Post

Нік Маймер

Ніколас Маймер загинув у травні 2023 року у Бахмуті. Він народився у місті Бойсі, штат Айдахо. 22 роки прослужив у спецназі США, поки не звільнився у 2018 році.

За словами його дядька Пола Маймера, племінник охоче ділився з іншими своїми знаннями та захопленнями. Він неодноразово захоплював учнів презентаціями про зміїв у середній школі Бойса. Напередодні російського вторгнення Маймер викладав англійську в Іспанії. Як він розповідав, в Україну його навів "моральний компас".



Загиблий Ніколас Маймер / фото The Washington Post

Ніколас служив у 135-му окремому батальйоні 114-ї бригади тероборони України та мав позивний "Сіма". Про його загибель стало відомо з відео ПВК "Вагнера", в якому Пригожин пообіцяв передати США тіло Маймера, який загинув, відстрілюючись від його найманців у Бахмуті.

25 травня під час обміну полоненими труна з тілом Маймера була передана Україні.



Труна з тілом Маймера була передана Україні / фото The Washington Post

Купер Ендрюс

Військовий загинув під Бахмутом 19 квітня. Його було поранено мінометним снарядом під час евакуації мирних жителів Бахмута на "дорозі життя".

За словами мами Віллоу Ендрюс, Купер з дитинства цікавився питаннями соціальної справедливості, а пізніше в армії зіткнувся з расизмом. Колеги називали його "чорним націоналістом" через те, що той читав книги борця за права темношкірих людей Малкольма Ікса.

Зараз жінка намагається доставити тіло сина до США та поховати його поряд із батьком. За її словами, вона вже звернулася за допомогою до місцевої української громади.



Купер Ендрюс / фото The Washington Post

Греді Курпасі

Курпасі народився в Південній Кореї і в дитинстві був усиновлений американською родиною. Він 20 років служив у морській піхоті США, зокрема в Іраку. Пішов у відставку в листопаді 2021 року, але вже через три місяці приєднався до іноземного легіону добровольців, які у лютому билися під Києвом разом із ЗСУ.



Греді Курпасі / фото The Washington Post

У квітні 2022 року його підрозділ було передислоковано на Херсонщину. Однак згодом він зник безвісти, коли потрапив під обстріл російських військових разом із британським добровольцем Ендрю Хіллом. Його напарник потрапив у російський полон і пізніше був звільнений.

Рідні Курпасі зверталися за допомогою у його пошуках до українських волонтерів та адміністрації Джо Байдена. Лише через рік останки військового знайшли та ідентифікували разом із його спорядженням. 19 травня літак доставив труну з останками для поховання до США.



Літак доставив труну з останками для поховання до США / фото AP

Піт Рід

Піт Рід у 2007 році вступив на службу до морської піхоти США та пройшов Ірак та Афганістан. Потім він приєднався до некомерційної організації Global Outreach Doctors. Як гуманітарний працівник і парамедик він працював у Сирії, Ємені, Польщі, а після російського вторгнення і в Україні.

Він завжди був готовий допомогти всім та кожному. Для нього основними цінностями були співчуття і доброта, а також допомога людям, які її потребували, незалежно від їх обставин. Я думаю, це та цінність, якої ми, як нація, завжди повинні прагнути,

– розповіла дружина військового Алекс Поттер.



Піт Рід / фото The Washington Post