Вєсті Глобалайз: Каньє Вест "прорекламував" авто українського виробництва

Каньє Вест у новій рекламі проїхався першим українським транспортом SHERP, який здатен проїхати будь-де. Його помилково називають російським, хоч компанія-засновниця – українська.

Про інші події, які відбулись у світі станом на 19 лютого – дізнавайтесь у програмі.

Протести антивакцинаторів

У Новій Зеландії заявили, що вакцинація тепер обов'язкова і через це люди повиходили на протест. Поліція навіть увімкнула Baby Shark, Let it Go із мультфільму "Крижаного серця", щоб розігнати протест.

Морпіхи й контрабанда людей

Сотні мігрантів використовують послуги морської піхоти США, щоб пробратись до країни. Це найбезпечніший метод, адже машини морпіхів не перевіряють, а самі військові мають право пересуватися без перешкод.

Окуляри, які повертають зір

Дослідники працюють над окулярами, які повернуть зір незрячим. Наприклад, компанія Second Sight продовжує роботу над Orion – мозковим імплантом, який лікує майже всі форми глибокої сліпоти.

Дитячі онлайн-ігри та секс

В одній із найпопулярніших світових дитячих ігор Roblox з'явився секс. На платформі секс-ігри зазвичай називають квартирками, де гравці можуть говорити про секс, а їхні аватари можуть ним віртуально займатися.

Оновлення Windows 11

В оновленому Windows 11 відтепер можна використовувати блокнот на повну потужність. Текст можна скасовувати кілька разів. Також додали функцію пошуку та зміну теми блокноту.

