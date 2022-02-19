Вести Глобалайз: Канье Уэст "прорекламировал" авто украинского производства
Источник:"Вести Глобалайз"
Канье Уэст в новой рекламе проехался первым украинским транспортом SHARP, который способен проехать где угодно. Его ошибочно называют российским, хотя компания-основательница – украинская.
О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 19 февраля – узнавайте в программе.
Предыдущий выпуск Вести Глобалайз: В Швейцарии взялись за борьбу с табаком
Протесты антивакцинаторов
В Новой Зеландии заявили, что вакцинация теперь обязательна и из-за этого люди вышли на протест. Полиция даже включила Baby Shark, Let it Go из мультфильма "Ледяного сердца", чтобы разогнать протест.
Морпехи и контрабанда людей
Сотни мигрантов используют услуги морской пехоты США, чтобы пробраться в страну. Это самый безопасный метод, ведь машины морпехов не проверяют, а сами военные имеют право передвигаться без помех.
Очки, возвращающие зрение
Исследователи работают над очками, которые вернут зрение незрячим. Например, компания Second Sight продолжает работу над Orion – мозговым имплантом, который лечит почти все формы глубокой слепоты.
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Детские онлайн-игры и секс
В одной из самых популярных мировых детских игр Roblox появился секс. На платформе секс-игры обычно называют квартирками, где игроки могут говорить о сексе, а их аватары могут им виртуально заниматься.
Обновление Windows 11
В обновленном Windows 11 отныне можно использовать блокнот на полную мощность. Текст можно отменять несколько раз. Также добавили функцию поиска и изменение темы блокнота.Больше выпусков программы "Вести Глобалайз" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск "Вести Глобалайз" за 19 февраля: смотрите видео