Про інші події, які відбулись у світі станом на 19 лютого – дізнавайтесь у програмі.
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Протести антивакцинаторів
У Новій Зеландії заявили, що вакцинація тепер обов'язкова і через це люди повиходили на протест. Поліція навіть увімкнула Baby Shark, Let it Go із мультфільму "Крижаного серця", щоб розігнати протест.
Морпіхи й контрабанда людей
Сотні мігрантів використовують послуги морської піхоти США, щоб пробратись до країни. Це найбезпечніший метод, адже машини морпіхів не перевіряють, а самі військові мають право пересуватися без перешкод.
Окуляри, які повертають зір
Дослідники працюють над окулярами, які повернуть зір незрячим. Наприклад, компанія Second Sight продовжує роботу над Orion – мозковим імплантом, який лікує майже всі форми глибокої сліпоти.
Цікаво Щоб носити окуляри стало максимально зручно: практичні поради
Дитячі онлайн-ігри та секс
В одній із найпопулярніших світових дитячих ігор Roblox з'явився секс. На платформі секс-ігри зазвичай називають квартирками, де гравці можуть говорити про секс, а їхні аватари можуть ним віртуально займатися.
Оновлення Windows 11
В оновленому Windows 11 відтепер можна використовувати блокнот на повну потужність. Текст можна скасовувати кілька разів. Також додали функцію пошуку та зміну теми блокноту.
Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 19 лютого: дивіться відео